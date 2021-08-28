В Латвии помочь не смогли: сестра Майриса Бриедиса о борьбе за жизнь мужа

Еще пять лет назад врачи обнаружили в голове Яниса 5-сантиметровое образование, тогда его прооперировали и облучили. Он выздоровел и каждый год проходил медицинские обследования, которые не показывали ничего подозрительного. В то же время он жаловался на слабость, покалывание в руках и судороги в ногах.

Накануне Лиго его на "скорой" увезли в больницу. Врачи снова обнаружили опухоль в голове - анапластическую астроцитому, третья стадия. Опухоль прооперировали, но из-за тяжелого состояния пациента врачи Латвии отказались от дальнейшего лечения, назначив лишь паллиативный уход.

Дома Яниса ждала не только Санта, но и двухмесячный сын. Санта неоднократно спрашивала врачей, неужели ничего больше нельзя сделать и Яниса отправили домой просто умирать, на что получала ответ, что, к сожалению, да. Об этом она поделилась в интервью передаче Bez Tabu.

Семья не была готова с этим смириться, поэтому Санта связалась с клинками за рубежом и нашла в Германию ту, которая взялась помочь. На Ziedot.lv был объявлен сбор средств для лечения Яниса - на тот момент было необходимо собрать 57 000 евро. За одни только первые сутки Янису пожертвовали 59 000 евро, и его перевезли в Германию.

По словам Санты, зарубежные специалисты были удивлены тем, что после операции Янису в Латвии не сделали химиотерапию. Также Санту удивило, что латвийская сторона предлагала перевезти её супруга в Германию за 10 000 евро, в то время как специалисты из Германии приехали за ним за 5000 евро.

По её словам, после лечения в Германии здоровье Яниса заметно улучшилось. Он прошёл иммунотерапию и другие процедуры, немецкие специалисты всё время сообщали ей о лечении супруга, в то время, как в Латвии ей было сложно добиться какой-либо информации от врачей. По мнению Санты, медицинская помощь в Латвии нуждается в кардинальных реформах, врачи выгорели, а система работает не лучшим образом.

По информации Ziedot.lv, Янис вернулся из Германии 9 августа, врачи давали оптимистичные прогнозы. 23 августа он должен был вернуться в Германию на повторное лечение, необходимые расходы на которое составляют 24 603.25 евро.

На момент публикации на платформе пожертвований значится, что всего Янису пожертвовали уже 102 703.95 евро.