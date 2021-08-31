Паралимпиец Апинис за бронзовую медаль в Токио может получить вознаграждение до 51 224 евро

В свою очередь тренеры и обслуживающий персонал могут получить в общей сложности до 25 612 евро.

Как сообщалось, в связи с дисквалификацией конкурента в понедельник бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в соревнованиях по метанию диска получил представитель Латвии Айгар Апинис.

Апинис занял четвёртое место в метании диска в группе F-52 на Паралимпийских играх в Токио в воскресенье с результатом 19,54 метра.

Золото с результатом 20,02 метра во второй попытке выиграл поляк Петр Косевич, опередив хорвата Велимира Шандора и индийца Винода Кумара. В пятой попытке хорват бросил диск на 19,98 метра, а индиец - на семь сантиметров меньше.

Латвийский Паралимпийский комитет сообщил, что в понедельник Международный паралимпийский комитет получил информацию об индийском спортсмене Кумаре, который стартовал не в том медицинском классе в финале соревнований по метанию диска, и его результат был аннулирован. Таким образом, третий лучший результат оказался у четырехкратного чемпиона Паралимпийских игр Апиниса.

Девять лет назад на играх в Лондоне Апинис занял второе место, а в 2004 году в Афинах, в 2008 году в Пекине и в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевал чемпионский титул.