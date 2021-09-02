"Не понял, что я должен подписать?": 10-летний Егор озадачил Путина. Интернет веселится

Трамп (75 лет): влиял на мир и котировки с помощью твиттера, да аж так, что его забанили Путин (68 лет): я не понял, что я должен подписать?

Школьник попросил Путина подписаться на его твиттер-аккаунт. "Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?" - сначала не разобрал президент. Но потом подписал разрешение на въезд еще миллиону мигрантов, которые будут занимать рабочие места и совершать преступления

"Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов - интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь - там можно вроде бы узнать все - от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых", - сказал президент.