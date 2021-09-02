"Не понял, что я должен подписать?": 10-летний Егор озадачил Путина. Интернет веселится

Школьник попросил Путина подписаться на его канал в YouTube под названием "Красная вилка". Глава России переспросил мальчика четыре раза:
"А что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?".
После уточнения, что речь идет о канале в соцсети, Путин пообещал подумать.
Еще вчера у Егора было 358 подписчиков, а сегодня - более 4,5 тысячи! Мальчик публикует видео об экологии, природе, своей жизни и событиях региона, в котором он живет.
В Twitter, естественно, отреагировали:
Путин также дал понять, каково его отношение к Интернету.
"Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов - интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь - там можно вроде бы узнать все - от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых", - сказал президент.
И на этом не все! На открытом уроке школьник Никанор Толстых поправил Владимира Путина, когда речь зашла об истории России: