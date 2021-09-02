Чт, 2.09.2021
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Саддам Хусейн Малек, бывший солдат Афганской национальной армии
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"Не понял, что я должен подписать?": 10-летний Егор озадачил Путина. Интернет веселится

ФОТО: AFP/SCANPIX

1 сентября глава России Владимир Путин посетил Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке и пообщался с учениками. Так, во время встречи 10-летний Егор выступил с просьбой, которая озадачила российского лидера. 

Школьник попросил Путина подписаться на его канал в YouTube под названием "Красная вилка". Глава России переспросил мальчика четыре раза: 

"А что нужно… что нужно подписать? Егор, что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял, что я должен подписать?".

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После уточнения, что речь идет о канале в соцсети, Путин пообещал подумать.

Еще вчера у Егора было 358 подписчиков, а сегодня - более 4,5 тысячи! Мальчик публикует видео об экологии, природе, своей жизни и событиях региона, в котором он живет.

В Twitter, естественно, отреагировали: 

Путин также дал понять, каково его отношение к Интернету. 

"Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов - интернеты, рунеты, там чего только нет, туда залезешь - там можно вроде бы узнать все - от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации: очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции. Поверить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых", - сказал президент.

И на этом не все! На открытом уроке школьник Никанор Толстых поправил Владимира Путина, когда речь зашла об истории России:
 


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