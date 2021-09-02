"Спасибо за поправочку": школьник указал на ошибку Путина. Речь зашла об истории России
На открытом уроке школьник из города Воркуты Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина. Речь зашла об истории России.
На открытом уроке школьник из города Воркуты Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина. Речь зашла об истории России.
Глава РФ предложил разместить в учебниках QR-коды с "героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе". В качестве примера он выбрал Петра I.
Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостокеhttps://t.co/Uvrs3NGTF0 pic.twitter.com/oKTqBwZLJ5— РИА Новости (@rianru) September 1, 2021
"Что Петр I с войной учинил, чего он со шведами семь лет воевал и вообще битва под Полтавой… Вы представляете себе, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой - извините, ни фига себе, что они все делали под этой Полтавой?" - рассуждал Путин.
"Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война", - ответил Толстых президенту и немного рассказал другим участникам урока, что война эта длилась 21 год, а перед победой в Полтавской битве русские войска проиграли четыре раза.
Однако он задавался вопросом, как шведы оказались близ Полтавы, и предположил, что все дело в близком нахождении города к границам Швеции. "Это любопытное дело", - заметил Путин.
После инцидента о смелом школьнике высказалась директор школы Юлия Рябцева - в беседе с "Подъемом" она подвергла действия ученика критике, сказав, что причина его поведения - молодой возраст, который подразумевает "определенную наглость".