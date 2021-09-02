"Спасибо за поправочку": школьник указал на ошибку Путина. Речь зашла об истории России

Глава РФ предложил разместить в учебниках QR-коды с "героями прошлых лет, которые сами расскажут о себе и своей эпохе". В качестве примера он выбрал Петра I.

Школьник поправил Путина во время открытого урока во Владивостокеhttps://t.co/Uvrs3NGTF0 pic.twitter.com/oKTqBwZLJ5 — РИА Новости (@rianru) September 1, 2021

"Что Петр I с войной учинил, чего он со шведами семь лет воевал и вообще битва под Полтавой… Вы представляете себе, где Полтава? Где Швеция, а где Полтава? А решающая битва между армиями Петра I и Карла XII состоялась под Полтавой - извините, ни фига себе, что они все делали под этой Полтавой?" - рассуждал Путин.

"Это называлось не семилетняя война, а просто Северная война", - ответил Толстых президенту и немного рассказал другим участникам урока, что война эта длилась 21 год, а перед победой в Полтавской битве русские войска проиграли четыре раза.

Путин поблагодарил ученика за "поправочку" и отметил, что "первый раз проиграли под Нарвой, а выиграли уже в конце концов под Полтавой".

Однако он задавался вопросом, как шведы оказались близ Полтавы, и предположил, что все дело в близком нахождении города к границам Швеции. "Это любопытное дело", - заметил Путин.