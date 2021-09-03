Большие грибы-зонтики: как их едят и всем ли может повезти их найти?

Но не всем грибникам матушка-природа так улыбается и позволяет легко найти эти дары. Как признается собирательница грибов Инета, последние два сезона она сознательно "охотилась" на грибы-зонтики, и только в этом году ей посчастливилось их найти. Находка урожайная и истинно великая, поскольку размер грибов действительно впечатляет. Инета эти грибы охотно готовит как карбонад - большие разрезает на части, чтобы удобнее было жарить.

В свою очередь грибник Янис рассказал, что для него найти этот гриб труда не составляет. Все потому, что в Тукумской стороне "зонтиков" хватает. Специально за ними он в лес не ходит, но когда собирает белые грибы, по дороге в корзинку попадают и "зонтики", которые грибник предпочитает есть в свежем виде - на ломтике хлеба.

Инита Даниэле подчеркивает, что на ореховый запах и вкус полагаться нельзя, так как ядовитые грибы также могут приятно пахнуть. Безопасный признак - кольцо гриба-зонтика. В отличие от ядовитых грибов оно не прирастает к ножке, свободно сдвигается по кругу и вверх-вниз. И если этот признак имеется, то миколог говорит, что гриб можно смело употреблять в пищу свежим.

Помните! Гриб-зонтик в большинстве своем является съедобным грибом, но у него имеются ядовитые двойники, а также несъедобные разновидности.