Одни изумляются, другие едят: в Латвии разрослись огромнейшие грибы дождевики

Огромный дождевик к дождевику - такой вид открывается на лугу в Марупском крае. Дождевики там разрослись в большом количестве.

"Прошлой осенью мы обнаружили только один. В этом году мы случайно вышли в поле, а их там полно. Мы нашли около 48, но, может быть, их еще больше, там длинные сорняки, надо искать", - говорит жительница Марупского края Даце Фелкере-Федорова.

В последнее время в социальных сетях люди все чаще делятся фотографиями дождевиков, причем размеры некоторых из грибов действительно впечатляют.

На фотографии, присланной Даце Фелкере-Федоровой, окружность гриба - 165 сантиметров.

Бок о бок разрослись огромные грибы и в саду жительницы Скрунды Инги Рожукалны. В телефонном разговоре она поделилась, что эти грибы росли у нее уже и в предыдущие годы, но в этом выросли в еще большем количестве. Они выросли, когда было еще тепло и началась дождливая погода. Растут они стремительно.

Жительница Скрунды рассказала, что собирает эти грибы для компоста - чтобы они не разрастались еще больше, и чтобы можно было скосить сорняки.

Судя по комментариям в социальных сетях, многих такие огромные грибы удивляют. В то же время многие пишут, что это съедобные грибы и делятся своими рецептами.

Даце из Марупе уже попробовала их приготовить:

"Было вкусно! Приготовили словно карбонад. Сложно сказать, непонятно... Что-то между курицей, но не вкус курицы, как будто гриб, но и не совсем гриб - нечто среднее", - поделилась она.

Съедобность этих грибов подтверждает и миколог Инита Даниэле. Она создала свой ТОП-10 необычных съедобных грибов, где дождевику досталось почетное первое место. Именно дождевик - ее любимый гриб из тех, что не надо варить, а можно сразу жарить. Она пояснила, что дождевик можно есть только в том случае, если он внутри твердый и белый. Если хоть немного начинает желтеть, употреблять в пищу его нельзя.