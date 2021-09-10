Вакцинация от Covid-19 дополнительной дозой может начаться на следующей неделе

В настоящее время отдел не предоставляет дополнительной информации, указывая, что она ожидается в начале следующей недели.

Во вторник, 7 сентября, после долгих обсуждений правительство решило начать вакцинацию пациентов с ослабленным иммунитетом дополнительной дозой вакцины от Covid-19. Это решение соответствует рекомендации Государственного совета по иммунизации, которая соответствует позиции Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и других регулирующих органов.

Одновременно с этим решением правительства Министерству здравоохранения было поручено разработать более широкий план ревакцинации в течение двух недель.