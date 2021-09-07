Вт, 7.09.2021
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Кристине Фальк, глава Общества иммунологии

Общественный транспорт, третья доза вакцины и тестирование школьников: итоги заседания правительства
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  • ​Пациенты с иммуносупрессией смогут получить третью дозу вакцины от Covid-19
  • Часть общественного транспорта - только для обладателей ковид-сертификата
  • Алгоритм тестирования школьников будет пересмотрен

Во вторник, 7 сентября, состоялось очередное заседание правительства, на котором был принят ряд важных решений. После заседания прошла пресс-коференция, за которой следил и RUS TVNET.

​Пациенты с иммуносупрессией смогут получить третью дозу вакцины от Covid-19

Правительство сегодня одобрило ревакцинацию от Covid-19 людей с пониженным иммунитетом, одновременно Минздраву поручено в течение двух недель разработать план более обширной ревакцинации.

Государственный совет по иммунизации рекомендует дополнительную вакцинацию только для людей с очень ослабленным здоровьем - угнетением иммунитета вследствие болезни или лечения. В свою очередь некоторые министры считают, что дополнительную прививку должен получить каждый, кто этого хочет, поэтому данный вопрос вызвал длительную дискуссию на заседании Кабинета министров.

Как ранее заявил Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время нет научных доказательств того, что эффективность стандартной вакцинации со временем снижается и необходима ревакцинация. В свою очередь есть основания для дополнительной вакцинации людей, у которых снижен иммунитет, например, после трансплантации органов. Европейское агентство лекарственных средств также выступило с заявлением, что в настоящее время нет оснований дополнительно вакцинировать уже привитых людей, так как все зарегистрированные в ЕС вакцины обеспечивают надежную защиту от тяжелых случаев заболевания Covid-19 и смерти.

Председатель Совета по иммунизации Даце Завадска на заседании пояснила, что дополнительная вакцина может быть необходима людям, у которых снижена защита от Covid-19, однако в настоящее время нет достаточно оснований проводить ее и для других групп населения.

По мнению Завадски, если будет принято решение о доступности дополнительной вакцинации для всех, это будет политическое решение, а не медицинское или научно обоснованное.

Министр финансов Янис Рейрс указал, что обеспечиваемая вакцинами защита все же снижается, так как все больше заболевших и среди привитых. Однако председатель совета вновь подчеркнула, что эти не связанные вещи, потом что от вакцин и не ждут, что привитые вообще не будут заражаться, особенно в ситуации, когда удельный вес вакцинированных достаточно высок. "От вакцин ждут, что заразившиеся не будут болеть тяжело и не умрут", - сказала Завадска.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в ходе дискуссии напомнил, что у Латвии уже был негативный опыт в связи с вакцинацией, когда в недостаточном количестве были закуплены вакцины Pfizer/BioNTech, поэтому он считает, что нельзя рисковать и затягивать с принятием решения о дополнительной вакцинации.

Как отметил глава правительства, хотя Европейское агентство лекарственных средств пока не вынесло конкретного решения, ясно, что в какой-то момент ревакцинация будет необходима.

Поэтому, по словам премьера, в отношении ревакцинации необходима большая ясность - конкретные сроки, когда жители Латвии смогут получить дополнительную прививку. С мнением о том, что всем жителям страны нужно дать возможность получить дополнительную прививку, согласились и другие члены правительства.

Часть общественного транспорта может стать привилегией только для обладателей ковид-сертификатов

Максимальная заполняемость общественного транспорта увеличена до 80% вместо прежних 65%, а перевозчикам на коммерческих маршрутах и в крупных городах будет разрешено организовывать перевозки для пассажиров только с ковид-сертификатами. Это предусматривают одобренные правительством во вторник поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19.

Как указали в Минсообщения, увеличение заполняемости общественного транспорта связано с началом нового учебного года, что существенно влияет на пассажиропоток. "Многие маршруты организованы так, чтобы своевременно доставить школьников и студентов в учебные заведения с учетом времени начала и окончания занятий. Эти маршруты востребованы именно во время учебы, и ими пользуются и учащиеся, и другие пассажиры, поэтому заполняемость транспортных средств приближается к максимально разрешенному", - пояснили в министерстве.

Кроме того, как указали в Минсообщения, количество перевозимых школьников несущественно увеличивает риск распространения Covid-19, так как к очному учебному процессу допускаются только учащиеся, которые не заражены.

Также поправки предусматривают, что на маршрутах в крупных городах, на коммерческих рейсах регионального значения и в поездах перевозчики могут организовывать перевозки для пассажиров, имеющих сертификаты о перенесенном заболевании или вакцинации от Covid-19. На коммерческих рейсах перевозчикам будет разрешено также организовывать поездки, когда в транспортное средство допускаются только пассажиры с сертификатом о тестировании, вакцинации или перенесенном заболевании.

До сих пор требование о максимальной заполняемости должно было соблюдаться также на коммерческих рейсах. Теперь перевозчики смогут не соблюдать это требование, если в транспортное средство допускаются только пассажиры с ковид-сертификатом. Пассажиры и водитель на таких рейсах могут не пользоваться масками.

В настоящее время коммерческие рейсы выполняются на маршруте Рига-Даугавпилс, но в ближайшее время Автотранспортная дирекция планирует ввести коммерческие рейсы также в окрестностях Риги.

Что касается пассажирских перевозок поездами, поправки предусматривают, что на рейсах с билетами на пронумерованные места перевозчик может организовать в отдельных вагонах перевозку пассажиров с ковид-сертификатами.

Заказчики услуг общественного транспорта в городах государственного значения также могут устанавливать, что перевозки на административной территории самоуправления осуществляются для лиц с ковид-сертификатами.

Муйжниеце: алгоритм тестирования школьников будет пересмотрен

Не только недостаточная мощность конкретной лаборатории, но и низкая производительность системы электронного здравоохранения при обработке большого объема данных вызывает трудности с еженедельным тестированием школьников, поэтому его алгоритм будет пересмотрен, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании правительства во вторник.

Она подчеркнула, что в настоящее время ведется интенсивная работа и проблемы уже выявлены.

По словам Муйжниеце, 9 сентября Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения пересмотрят алгоритм тестирования школьников, поскольку есть большие трудности с получением результатов тестирования, что еще больше усложняет ситуацию.

"Еженедельное тестирование школьников дает представление об общей ситуации и позволяет вовремя выявить заболевших, но, если государство не в состоянии его обеспечить, нужно рассмотреть альтернативы, то есть действительно ли нужно тестировать всех школьников", - заявила Муйжниеце на заседании правительства.

Министр сообщения Талис Линкайтс сказал, что тестирование в школах в настоящее время напоминает ему "перепись населения", которую, по его мнению, не следует проводить каждую неделю. Министр благосостояния Гатис Эглитис придерживается аналогичной точки зрения - он допускает, что нужно уменьшить частоту тестирования или проводить выборочные тесты.

Однако, по мнению премьер-министра Кришьяниса Кариньша, необходимость тестов оправдана тем фактом, что в Латвии в настоящее время один из самых низких уровней вакцинации во всем ЕС.

"Неудобства, разумеется, есть, но, если сравнивать с неудобством удаленного обучения для всех, мне кажется, что это совершенно другая ситуация. Нашей целью является и остается вакцинация подавляющего большинства людей", - сказал Кариньш.


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