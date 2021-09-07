Общественный транспорт, третья доза вакцины и тестирование школьников: итоги заседания правительства

Председатель Совета по иммунизации Даце Завадска на заседании пояснила, что дополнительная вакцина может быть необходима людям, у которых снижена защита от Covid-19, однако в настоящее время нет достаточно оснований проводить ее и для других групп населения.

По мнению Завадски, если будет принято решение о доступности дополнительной вакцинации для всех, это будет политическое решение, а не медицинское или научно обоснованное.

Министр финансов Янис Рейрс указал, что обеспечиваемая вакцинами защита все же снижается, так как все больше заболевших и среди привитых. Однако председатель совета вновь подчеркнула, что эти не связанные вещи, потом что от вакцин и не ждут, что привитые вообще не будут заражаться, особенно в ситуации, когда удельный вес вакцинированных достаточно высок. "От вакцин ждут, что заразившиеся не будут болеть тяжело и не умрут", - сказала Завадска.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в ходе дискуссии напомнил, что у Латвии уже был негативный опыт в связи с вакцинацией, когда в недостаточном количестве были закуплены вакцины Pfizer/BioNTech, поэтому он считает, что нельзя рисковать и затягивать с принятием решения о дополнительной вакцинации.

Как отметил глава правительства, хотя Европейское агентство лекарственных средств пока не вынесло конкретного решения, ясно, что в какой-то момент ревакцинация будет необходима.

Поэтому, по словам премьера, в отношении ревакцинации необходима большая ясность - конкретные сроки, когда жители Латвии смогут получить дополнительную прививку. С мнением о том, что всем жителям страны нужно дать возможность получить дополнительную прививку, согласились и другие члены правительства.

Часть общественного транспорта может стать привилегией только для обладателей ковид-сертификатов

Максимальная заполняемость общественного транспорта увеличена до 80% вместо прежних 65%, а перевозчикам на коммерческих маршрутах и в крупных городах будет разрешено организовывать перевозки для пассажиров только с ковид-сертификатами. Это предусматривают одобренные правительством во вторник поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19.

Как указали в Минсообщения, увеличение заполняемости общественного транспорта связано с началом нового учебного года, что существенно влияет на пассажиропоток. "Многие маршруты организованы так, чтобы своевременно доставить школьников и студентов в учебные заведения с учетом времени начала и окончания занятий. Эти маршруты востребованы именно во время учебы, и ими пользуются и учащиеся, и другие пассажиры, поэтому заполняемость транспортных средств приближается к максимально разрешенному", - пояснили в министерстве.

Кроме того, как указали в Минсообщения, количество перевозимых школьников несущественно увеличивает риск распространения Covid-19, так как к очному учебному процессу допускаются только учащиеся, которые не заражены.