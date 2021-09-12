18-летняя британка Эмма Радукану сенсационно выиграла US Open

В финале US Open 18-летняя Радукану обыграла Лейлу Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 51 минуту.

По ходу встречи 150-я ракетка мира Эмма Радукану сделала два эйса, четыре брейка и дважды ошиблась при подаче. 73-я ракетка мира, 19-летняя Лейла Фернандес два раза подала навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила пять двойных ошибок.

За победу на US Open Радукану заработает 2000 рейтинговых очков и 2,5 миллиона долларов призовых. Фернандес получит 1200 очков и 1,25 миллиона призовых. Благодаря этому результату Радукану станет 23-й ракеткой мира, а Фернандес поднимется на 27-е место.

Эмма Радукану всего второй раз в карьере играла на турнире серии "Большого шлема". Она стала первой в истории, кому удалось победить на "Большом шлеме", попав в основную сетку из квалификации. До неё никто даже не выходил из квалификации в финал - ни в женском туре, ни в мужском.