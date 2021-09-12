"89% вакцинированных в Ирландии - это результат высокой образованности". Министр обратился к латышам

"Я знаю, что в Латвии дела обстоят хуже, и я хочу подчеркнуть для латышей, что с таким высоким уровнем вакцинации нам удается защитить людей от заболеваемости и попадания в больницы", - сказал он.

Государственный министр Ирландии по делам Европы такой высокий уровень вакцинации в Ирландии объясняет очень высокой долей образованных людей в стране, поскольку Ирландия на протяжении десятилетий считает образование своим приоритетом.

"У нас очень высокий уровень высшего образования, и почти у 100% населения среднее образование. И нет никаких сомнений в том, что образование имеет прямое влияние на уровень вакцинации и восприятие пропаганды", - высказался Бирн.

В начале процесса вакцинации компания Pfizer уже была широко представлена ​​в Ирландии. Берн выразил уверенность, что это произошло не только потому, что у компании не было проблем с поиском сотрудников в Ирландии, но и из-за позитивного отношения ирландцев к науке. "Это очень важно для экономического развития, потому что бизнес видит, что это хорошее место, потому что люди здесь любят науку", - добавил он.

Он добавил, что ирландцы доверяют как науке, так и государственным учреждениям.

"Пропаганда, безусловно, была опробована и в Ирландии, но наша экономика настолько основана именно на этой образованной рабочей силе, что общество ясно видит, что технологическое развитие и наука вносят вклад не только в общественное здравоохранение, но и в экономику в целом", - пояснил он.

"Я согласен с тем, что в основе проблемы лежит пропаганда и социальные сети. Возможно, единственный способ противостоять этому - это людям, которые поддерживают вакцинацию, быть очень сильными в социальных сетях.

Каким-то образом мы наблюдали это в Ирландии, когда многие инфлюенсеры были очень активны в поддержку науки".

Борьба с распространением лжи в социальных сетях ведется и в Ирландии, сказал Бирн. "В Ирландии действуют строгие законы против клеветы, но они по-прежнему должны быть сбалансированы с принципами свободы выражения мнений", - добавил он.

Бирн также отметил, что как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании, а также в Ирландии региональные СМИ стремительно теряют свою роль, и этот пробел заполняется группами в Facebook. И это становится проблемой, потому что эти группы не используют ту же систему проверки фактов, что СМИ, подчеркнул ирландский министр.