Вс, 12.09.2021
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Призывают пожертвовать на памятник хоккеисту Карлису Скрастиньшу

Карлис Скрастиньш ФОТО: LOK/LETA

​"Фонд Карлиса Скрастиньша" призвал любителей хоккея помочь собрать средства на создание памятника латвийскому хоккеисту, сообщил в социальных сетях председатель правления фонда и автор идеи памятника Янис Меднис.

​7 сентября 2011 года разбился самолёт с ярославской хоккейной командой "Локомотив" на борту. Авиакатастрофа унесла жизни 44 человек, в том числе и 37-летнего латвийского защитника Карлиса Скрастиньша, который перешёл в "Локомотив" только летом и не успел провести за новый клуб ни одного официального матча.

"Давайте вместе построим в Риге памятник "Железный человек" Карлису Скрастиньшу. Призываем пожертвовать всех, кому в душе близок Карлис. Поддержанный всем народом в Риге будет новый, качественный и художественно ценный скульптурный шедевр", - говорится в заявлении фонда. 

"Фонд Карлиса Скрастиньша" был основан 29 июля 2015 года с целью сохранять в обществе память о Карлисе Скрастиньше, в том числе установив хоккеисту памятник.

Основателями и членами правления фонда выступили Атис Скрастиньш (брат), хоккеисты Артур Ирбе и Оскар Бартулис, а также фотограф и руководитель различных культурных и социальных проектов Янис Меднис. Все участники фонда работают на общественных началах без материальной компенсации.

Между самоуправлением и "Фондом Карлиса Скрастиньша" существует договоренность о расположении памятника - объект планируется в Риге, в парке Кронвальда, на участке между улицами Алунана и Антонияс.

Информация о пожертвовании - здесь.


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