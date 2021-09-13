Макгрегор подрался с американским рэпером. Чуть не досталось Меган Фокс

Макгрегор, который восстанавливается после перелома ноги, явился на церемонию MTV Video Music Awards, где устроил драку с рэпером Machine Gun Kelly. Как сообщает TMZ со слов очевидца, Конор подошёл к исполнителю ради совместного фото, но получил отказ.

Это очень не понравилось ирландцу, который кинул стаканом с напитком в сторону Бэйкера и устроил потасовку. Конфликт был остановлен сотрудниками безопасности. Казалось, что ситуация разрешилась, но спустя какое-то время Макгрегор вернулся и попытался подраться.

Conor McGregor throws a drink at MGK on the red carpet (via ig:laurademytrk) pic.twitter.com/H0naCNbMta — Barstool Sports (@barstoolsports) September 13, 2021

До Бэйкера ирландец так и не смог дотянуться, но досталось охраннику рэпера. Также на кадрах видно, как первым делом из очага конфликта вывели актрису Меган Фокс, которая является девушкой Machine Gun Kelly.

Why is Conor trying to fight Machine Gun Kelly at the VMA awards. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/MoN9qa9guU — Jason Williams (@jasoneg33) September 13, 2021

Интересно, что сам Макгрегор позже заявил, что не дрался с Machine Gun Kelly, так как тот не является настоящим бойцом. Представитель ирландца добавил, что боец просто хотел поздороваться с рэпером и протянул ему руку, но охрана Бэйкера оттолкнула его.