Разгром "Барселоны" и гол Роналду, который не спас "Манчестер Юнайтед"

Группа Е

Динамо Киев - Бенфика 0:0

Барселона - Бавария 0:3

Каталонская "Барселона" без Лионеля Месси у себя дома потерпела разгромное поражение от мюнхенской "Баварии". Дублем в составе немецкой команды отметился поляк Роберт Левандовски. Ещё один гол забил нападающий Томас Мюллер.

ℹ️ Мюллер обогнал Ибрагимовича и Шевченко по количеству голов в #ЛигаЧемпионов 😎



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⚽️4⃣9⃣ Томас Мюллер

⚽️4⃣8⃣ Златан Ибрагимович

⚽️4⃣8⃣ Андрей Шевченко pic.twitter.com/V5uYlj7vEF — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 14, 2021

Группа F

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1

Счёт в матче на 13-й минуте открыл Криштиану Роналду, но этого оказалось недостаточно для победы английской команды. С 35-й минуты "красные дьяволы" играли в меньшинстве после удаления Аарона Ван-Биссаки. На 66-й минуте игрок "Янг Бойз" Муми Нгамалё сравнял счёт, а на 95-й минуте Теозон-Жордан Сибачо принёс хозяевам победу.

Для 36-летнего Роналду этот матч стал 177-м в Лиге чемпионов. Португалец повторил рекорд по числу матчей в турнире, принадлежащий испанскому голкиперу Икеру Касильясу.

Вильярреал - Аталанта 2:2

В другом матче группы "F" испанский "Вильярреал" у себя дома сыграл вничью с итальянской "Аталантой". Счёт в матче уже на 6-й минуте открыл игрок "Аталанты" Ремо Фройлер, но на 39-й минуте Ману Тригероса восстановил равновесие на табло. На 73-й минуте Арно Груневелд вывел испанский клуб вперёд, а на 83-й минуте Робин Гозенс сравнял счёт.

Группа G

Лилль - Вольфсбург 0:0

Севилья - Зальцбург 1:1

Оба мяча в этом матче были забиты с пенальти. На 21-й минуте счёт в матче открыл Лука Сучич из "Зальцбурга", а на 42-й минуте полузащитник "Севильи" Иван Ракитич сравнял счёт. Всего по ходу встречи арбитр матча Алексей Кульбаков поставил четыре пенальти, что стало первым подобным случаем в истории Лиги чемпионов. У "Зальцбурга" с точки промазал Карим Адейеми, а у "Севильи" Сучич не смог оформить дубль.

Группа H

Челси - Зенит 1:0

Лондонский "Челси" одержал домашнюю победу с минимальным счётом над санкт-петербургским "Зенитом. Единственный гол в матче на 69-й минуте забил форвард англичан Ромелу Лукаку.

"Зенит" не может победить в Лиге чемпионов с ноября 2019 года (победа над "Лионом" со счётом 2:0). С тех пор команда Сергея Семака не может выиграть 8 матчей подряд - 7 поражений и одна ничья.

Отметим, что российские игроки "Зенита", а также украинец Ярослав Ракицкий, не встали на колено перед матчем "Челси". Иностранные футболисты питерской команды, как и игроки лондонского клуба, сделали этот жест в поддержку акции Black Lives Matter.

Мальмё - Ювентус 0:3