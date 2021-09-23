Чт, 23.09.2021
Как известно, люди, не прошедшие вакцинацию, часто принадлежат к социально-экономически неблагополучным слоям населения. Никита Троянский, эпидемиолог
Никита Троянский, эпидемиолог

Латвия стала 11-й страной мира, получившей разрешение на экспорт лососевых продуктов в Австралию

ФОТО: Pixabay

После почти четырех лет согласования Латвия стала 11-й страной в мире, чьи предприятия могут экспортировать лососевые рыбные продукты в Австралию, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

В PVD пояснили, что такое право имеют только признанные Австралией страны, способные доказать соответствие своих предприятий и системы надзора за оборотом продовольствия австралийским требованиям.

В данный момент это десять стран мира - Канада, Дания, Германия, Норвегия, Филиппины, Польша, Ирландия, Швеция, Великобритания и США.

Процесс оценки начался в 2018 году, когда несколько латвийских компаний выразили желание экспортировать лососевую продукцию в Австралию. Оценивались не только предприятия, но и сама PVD.

Процесс оценки начали все три страны Балтии, но Латвия пока единственная успешно ее завершила.

Латвийские производители рыбной продукции, заинтересованные в экспорте продукции из лососевых рыб в Австралию, могут обращаться в PVD, которая проведет оценку предприятий в соответствии с требованиями Австралии.


НАВЕРХ
Back