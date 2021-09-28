Бриедис по-прежнему самый сложный соперник в карьере Усика?

В минувшую субботу Усик на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Украинец Александр Усик стал всего третьим боксёром в истории, которому удалось завоевать титул чемпиона мира в первой весовой категории, а затем и в супертяжёлом весе. До него этого добились лишь американец Эвандер Холифилд и британец Дэвид Хэй.

Усик уже сейчас является одним из самых титулованных боксёров в истории - в любителях он провёл больше 300 боёв, в 2008 году стал чемпионом Европы, в 2011 - чемпионом мира, а через год - олимпийским чемпионом.

За время своей профессиональной карьеры 34-летний украинец провёл 19 боёв, победив в каждом из них (13 раз нокаутом). Только шестеро соперников Усика смогли выстоять против него все 12 раундов. Одним из них был Майрис Бриедис, который уступил украинцу в январе 2018 года в "Арена Рига".

"Это самый большой поединок в моей карьере, но не самый трудный", - сказал Усик после победы над Джошуа.

Возможно, самым сложным поединком Усика был именно бой против Бриедиса. Три года назад украинец победил латвийского боксёра по очкам - 115:113, 115:113, 114:114.

Бой Усика и Бриедиса проходил в рамках Всемирной суперсерии бокса. Вполне вероятно, что при других обстоятельствах исход этого поединка был бы другим (ничья?), но организаторы турнира не могли пойти на это, потому что после этого боя следовал финал, а устраивать реванш - было бы слишком сложно и времязатратно.

Украинец победил Джошуа более уверенно, чем Бриедиса - 117:112, 116:112, 115:113. В других поединках, которые продлились все 12 раундов, Усик также побеждал с более уверенным счётом.

Конечно, это "сухая" статистика, но из неё следует, что Бриедис был ближе всех к тому, чтобы победить украинца.

"Я больше 20 лет смотрю бокс вживую и это однозначно был один из лучших поединков, которые я видел. Для меня результат вторичен. Знаю, что один выйдет в финал, а второй нет. Мог победить и один, и другой. Могла бы быть ничья. Это был очень равный бой", - сказал организатор Всемирной суперсерии Калле Зауэрланд после боя Бриедиса с Усиком.

"Впервые против меня вышел спортсмен с таким опытом. Мне кажется, что я был слишком спокоен перед этим боем и это меня подвело. Думаю, что эту дуэль следует повторить. Надеюсь, что так оно и будет", - сказал латвийский боксёр сразу после поражения.

"Считаю, что бой был равным - встречались два чемпиона мира. Не вижу, чтобы Майрис проиграл, а Александр победил. Это моё личное мнение. До боя больше говорили об Александре, а мы были более тихими. Возможно, это тоже повлияло на судей", - сказал тренер Бриедиса Сандис Клейнс, с которым латвийский боксёр прервал сотрудничество после этого поражения.