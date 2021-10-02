Подтверждены два редких побочных эффекта от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca

В свою очередь в отношении вакцины AstraZeneca подтвержден один из них - иммунная тромбоцитопения. Европейское агентство лекарственных средств считает, что польза вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca превышает риски.
Медицинским работникам надлежит оценить пригодность этих вакцин для людей, подверженных риску указанных побочных эффектов.
Если у пациента в анамнезе имеется иммунная тромбоцитопения, специалист еще до вакцинации должен оценить риск низкого количества тромбоцитов, а после вакцинации рекомендуется вести мониторинг уровня тромбоцитов.
Информация распространена среди медицинских работников и специалистов по вакцинации в Латвии.
Государственное агентство лекарств также призывает жителей, которые в течение последнего месяца привились вакциной J&J или AstraZeneca, быть внимательными к своему состоянию и немедленно обращаться за медицинской помощью, если возникает одышка, боль в груди, боль в ногах, отек ног, постоянная боль в животе, кровоизлияние или мелкие подкожные кровоизлияния. В агентстве подчеркивают, что при своевременной диагностике оба этих заболевания эффективно поддаются лечению.
Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в Латвии вакцину Johnson & Johnson получили более 132 000 человек, а вакцинация AstraZeneca была осуществлена 272 000 раз. Johnson & Johnson и AstraZeneca - вакцины, предназначенные для людей от 18 лет.
Чаще всего побочные эффекты от вакцин против Covid-19 проявляются в легкой или умеренной форме и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации.
К ним относятся симптомы, похожие на проявления гриппа: повешение температуры тела, лихорадка, головная боль, головокружение, усталость, сонливость, боль в мышцах и суставах, а также тошнота, диарея, рвота.