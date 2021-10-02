Подтверждены два редких побочных эффекта от вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca

В свою очередь в отношении вакцины AstraZeneca подтвержден один из них - иммунная тромбоцитопения. Европейское агентство лекарственных средств считает, что польза вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca превышает риски.

Медицинским работникам надлежит оценить пригодность этих вакцин для людей, подверженных риску указанных побочных эффектов.

Если у пациента в анамнезе имеется иммунная тромбоцитопения, специалист еще до вакцинации должен оценить риск низкого количества тромбоцитов, а после вакцинации рекомендуется вести мониторинг уровня тромбоцитов.

Информация распространена среди медицинских работников и специалистов по вакцинации в Латвии.

Государственное агентство лекарств также призывает жителей, которые в течение последнего месяца привились вакциной J&J или AstraZeneca, быть внимательными к своему состоянию и немедленно обращаться за медицинской помощью, если возникает одышка, боль в груди, боль в ногах, отек ног, постоянная боль в животе, кровоизлияние или мелкие подкожные кровоизлияния. В агентстве подчеркивают, что при своевременной диагностике оба этих заболевания эффективно поддаются лечению.

Согласно данным Национальной службы здравоохранения, в Латвии вакцину Johnson & Johnson получили более 132 000 человек, а вакцинация AstraZeneca была осуществлена 272 000 раз. Johnson & Johnson и AstraZeneca - вакцины, предназначенные для людей от 18 лет.

Чаще всего побочные эффекты от вакцин против Covid-19 проявляются в легкой или умеренной форме и исчезают в течение нескольких дней после вакцинации.