Гагарина впервые прокомментировала слухи, что не дает Исхакову видеться с дочерью

Ранее в интервью Ксении Собчак Дмитрий Исхаков подчеркнул, что он хочет официально урегулировать вопросы относительно своих встреч с четырехлетней дочерью Мией и 13-летним Андреем, старшим сыном Полины от предыдущего брака.

"Первой, кто сказал, что нужны адвокаты, была Полина. Я, видит Бог, много раз пытался обойти это. В итоге мы не смогли договориться", - поделился Исхаков, добавив, что сделал бывшей жене лояльное и очень дружеское предложение, однако Полина не согласилась на компромисс.

Дмитрий указал, что он участвую материально - платит за няню, оплачивает кружки и будет делать это всю жизнь.

"Мне кажется неправильным и нездоровым, что я не могу, например, войти в дом, даже если Полины там нет, и быть рядом с дочерью", - рассказал Дмитрий.

Гагарина в студии одного ток-шоу канал НТВ заявила, что Исхаков явно преувеличивает проблему. Полина заметила, что проблема в принципе едва существует, ведь отец и дочь видятся почти ежедневно.

Исполнительница не смогла объяснить, зачем фотографу понадобилось идти в суд за решением о регламенте опеки над ребенком: "Ну вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему".

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в прошлом году. Их общей дочери Мие в этом году исполнилось четыре года.