"Нас развели". Бывший тренер Кличко считает, что бой между Усиком и Джошуа был договорным

Напомним, украинец Александр Усик одержал уверенную победу над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей. Бой продлился все 12 раундов и завершился со счётом 116-112, 117-114, 115-113.

Благодаря этой победе Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничёв выразил уверенность в договорном характере боя.

"Мы все увидели, на что способен Усик и как обделался Джошуа. К сожалению, бой мне не очень понравился в том плане, что Джошуа ничего не делал. Такое ощущение, что нас развели. Мы как клоуны, а они смотрят на нас сверху, как в цирке.

Объясню, почему я так думаю. У Джошуа контракт на 100 миллионов долларов с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать надо, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в хэвивейт. Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами, ему нужно закрыть три боя. Смотрим: первый бой он проигрывает, второй бой выигрывает, и, возможно, они могут сделать третий бой. Взяли и развели нас, как лохов", - сказал Городничёв в эфире своего YouTube-канала.

Британский промоутер Эдди Хирн, в свою очередь, уже заявил, что реванш между Усиком и Джошуа может состояться в феврале или марте 2022 года.

Хирн предполагает, что второй поединок между боксёрами также пройдёт в Великобритании. Усик, в свою очередь, хотел бы, чтобы реванш состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве, но в это время года могут возникнуть сложности из-за погодных условий.