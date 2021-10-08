Звезда сериала "Игра в кальмара" Хо Ён Чон стала амбассадором Louis Vuitton

Актриса уже давно завоевывает индустрию моду. Она - одна из самых известных и успешных азиаток на подиуме. В настоящее время ее имя входит в рейтинг ТОП-50 лучших моделей планеты и в Hot List влиятельного ресурса Models.com. Хо Ён Чон принимала участие в показах Chanel, Louis Vuitton, Acne Studios, Bottega Veneta, Fendi и многих других крупных брендов.

Кстати, Хо Ён Чон одна из любимых моделей Louis Vuitton: она была лицом их рекламной кампании в 2017 году.

"Я сразу влюбился в выдающиеся таланты и фантастическую личность Хо Ён. С нетерпением жду новой главы в ее путешествии с Louis Vuitton, - сказал Николя Гескьер, креативный директор Louis Vuitton.

Как сообщалось, 17 сентября жизнь Хо Ён Чон разделилась на до и после. На стриминговой платформе Netflix вышел южнокорейский сериал "Игра в кальмара", в котором 27-летняя девушка исполнила одну из главных ролей.