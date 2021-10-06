Хо Ён Чон, или 067 - звезда самого популярного сериала Netflix "Игра в кальмара". Кто она?

"Игра в кальмара" - южнокорейский сериал, состоящий из девяти эпизодов, повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайной игре на выживание.

Вот уже несколько дней в сети только и говорят что об этом сериале. Мир буквально разделился на тех, кто уже посмотрел все эпизоды и тех, кто пока не решился из-за довольно жестокого и местами слишком кровавого сюжета.

Тем временем, "Игра в кальмара" стала самым просматриваемым шоу в 90 странах мира и уже претендует на то, чтобы стать самым просматриваемым шоу в истории Netflix.

Интересно, что этот сериал не был основан на каком-либо фильме или книге, не имел фанатской базы и за пределами Южной Кореи до премьеры практически не рекламировался. Большинству зрителей неизвестны и актёры, которые исполнили главные роли в сериале, но их популярность стремительно возросла после 17 сентября.

Центральную роль из женских персонажей сыграла 27-летняя Хо Ён Чон, для которой это был дебют в качестве актрисы. Девушка сыграла немногословную и скрытную Кан Се Бёк, под игровым номером "067".

В день премьеры сериала на девушку в Instagram было подписано 400 тысяч человек, а сегодня у неё более 14 миллионов подписчиков. Эта цифра продолжает стремительно расти - ещё вчера за Хо Ён Чон следили 13,7 млн человек. 4 октября она стала самой популярной корейской актрисой в Instagram.

Несмотря на то, что это её первая роль в кино, у себя на родине она довольно известна. До "Игры в кальмара" Хо Ён Чон была моделью и принимала участие в показах Chanel, Louis Vuitton, Acne Studios, Bottega Veneta, Fendi и многих других крупных марок. Модельная карьера Хо Ён Чон началась, когда ей было всего 16 лет.

Если коротко, то она одна из самых известных и успешных азиаток на подиуме. В настоящее время её имя входит в рейтинг Топ-50 лучших моделей на планете и Hot List влиятельного ресурса Models.com.

Новоиспечённая актриса близко дружит с самой популярной корейской исполнительницей Дженни из группы Blackpink. Она даже побывала на съёмках "Игры в кальмара" и подружки поделились в Instagram снимком, сделанным на койке игроков. Чтобы вы понимали, эта фотография за несколько дней набрала больше 8 миллионов лайков.

Спешим сообщить, что сердце корейской красотки занято. Уже несколько лет она встречается с известным корейским актёром Ли Дон-хви, которого вы могли запомнить по фильму "Служанка", наделавшему много шума в 2016 году.

После такого головокружительного успеха можно быть уверенным, что последует второй сезон и адаптация "Игры в кальмара" в США. Что касается Хо Ён Чон, то пока непонятно сойдёт ли она с подиума ради кино, постарается совмещать эти две индустрии или роль "067" так и останется единственной в её послужном списке.

Тем, кто до сих пор не решился на просмотр "Игры в кальмара" рекомендуем это сделать как можно скорее, чтобы не выпадать из контекста, когда при встрече с друзьями все только и будут делать, что обсуждать нашумевший корейский сериал.