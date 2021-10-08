Решено: режим ЧС вступит в силу с 11 октября. Новые ограничения - тоже

Число корзинок и тележек или закупочных сумок не может превышать максимально допустимого числа посетителей в торговом месте.

Как после заседания правительства подтвердил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис, торговые места, которые будут работать в эпидемиологически безопасной среде, вместе с привитыми и переболевшими взрослыми смогут посещать также дети до 12 лет.

Обязательная вакцинация для работников публичного сектора

Кабинет министров установил требование обязательной вакцинации для всех работников публичного сектора.

Выполнять рабочие обязанности только вакцинированные от Covid-19 или переболевшие лица смогут, начиная с 15 ноября.

Кроме того, каждому работодателю дано требование оценить необходимости установления обязательной вакцинации любом сотруднику. В случае, если работодатель посчитает, что рабочему факт вакцинации необходим, чтобы продолжать исполнять должностные обязанности, а работник от вакцинации откажется, работодатель сможет его уволить.

Также регулирование предусматривает переход всех, кому это возможно, на удаленный режим работы. Если сделать это невозможно, то работодатель должен обеспечить, чтобы не вакцинированные или не переболевшие работники находились в одном помещении только с сертификатом тестирования на Covid-19 или сделанным работодателем антигенным тестом не старше 72 часов.

Маски в школах - везде. Очное обучение могут прервать

Очную учебу в школах могут прервать, если Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) констатирует высокий риск распространения Covid-19, предусматривает решение правительства об ограничениях распространения Covid-19.

В помещениях образовательных учреждений, в которых находится более одного человека, обязательно нужно будет носить маски для лица.

Министр образования Анита Муйжниеце отметила, что важно постановить, чтобы ношение масок не коснулось учеников дошкольных образовательных учреждений, в случае, если обеспечить их ношение невозможно, например, двухлетних детей.

Таким образом министры договорились, что маски должны будут носить дети с шестилетнего возраста.

Проведение лагерей не планируется.

Представители правительства долго не могли договориться о том, сколько человек могут принимать участие в спортивных тренировках - 20 или 30.

Сократят время работы заведений общепита

Во время режима ЧС время работы заведений общепита, развлекательных заведений, культурных учреждений и мест религиозной деятельности будет сокращено - они смогут работать с 6:00 до 21:00, постановило правительство.

Ограничения не будут распространяться на заведения общепита, где еда выдается навынос, и терминалы Рижского аэропорта.

Ранее перечисленные заведения могли работать до 24:00.

Услуги общественного питания можно будет предоставлять только в эпидемиологически безопасной среде, за одним столиком смогут находиться не более четырех человек, а расстояние между столиками должно составлять не менее 3 метров, если между ними не установлено заграждение.

Нельзя работать аквапаркам, центрам развлечений и аттракционов

Во время режима ЧС будут запрещены услуги, связанные с развлечениями и аттракционами в помещениях, постановил Кабинет министров.

Запрет будет распространяться в том числе на аквапарки, центры отдыха и развлечений, центры батутов.

Получать и оказывать услуги, в том числе в сфере культуры, организовывать аттракционы вне помещений, организовывать и посещать мероприятия, в том числе спортивные, можно будет только в эпидемиологически безопасной среде при условии, что в этих местах осуществляется верификация сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании. Также в этих местах необходимо носить маски, за исключением участников спортивных тренировок и соревнований.

Работа салонов красоты, торговые выставки и аттракционы вне помещений разрешены в эпидемиологически безопасной среде, если дополнительно к общим эпидемиологическим требованиям безопасности на одного человека обеспечивается не менее 15 квадратных метров площади, а ширина проходов между стендами на выставке или местами оказания услуг в одном помещении составляет по крайней мере три метра.

Кроме того, в этих местах необходимо обеспечить двухметровую дистанцию между индивидуальными посетителями или домашними хозяйствами.

Рейрс предложил непривитым работником публичного сектора искать работу в частном

Непривитым от Covid-19 работникам публичного сектора следует искать работу в частном секторе, заявил в пятницу на внеочередном заседании правительства министр финансов Янис Рейрс.

Министр отметил, что в частном секторе имеется более 20 000 свободных рабочих мест, поэтому работникам публичного сектора, которые не хотят вакцинироваться, необходимо подумать о переходе на работу в частный сектор.

"Мы должны поддерживать тех работников публичного сектора, которые решили привиться", - сказал Рейрс.

Министр сообщения Талис Линкайтс отметил, что было бы только логично, если бы госсектор показывал пример всему остальному обществу, но должна быть ясная формулировка, которая позволит работодателям госсектора требовать у работников вакцинации.

Напомним, объявить режим ЧС на три месяца министры и эксперты решили на заседании Совета по кризисному управления.