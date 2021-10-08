Пт, 8.10.2021
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Кристиан Хельт, посол Германии в Латвии

В супермаркеты только по сертификату, школы - очно, маски - для всех. Совет постановил объявить ЧС

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ночь на пятницу, 8 октября, Совет по кризисному управлению постановил объявить в стране режим чрезвычайной ситуации на три месяца. Это решение еще должно утвердить правительство на заседании, которое состоится в пятницу. Собрали главное, что может измениться. 

Видео: Пресс-конференция после заседания Совета по кризисному управлению 

В чем цель?

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета заявил, что цель введения режима чрезвычайной ситуации - значительно повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых. Усилен будет также контроль за соблюдение мер безопасности.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая - непривитых людей очень много, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с Covid-19, что ограничивает их возможности оказывать полностью все услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с Covid-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90%, а в обществе в целом не превысит 75%. Это еще достаточно долгий путь", - сказал Кариньш.

Чрезвычайная ситуация в Латвии из пандемии коронавируса ранее объявлялась уже дважды.

Чрезвычайная ситуация - особый правовой режим, во время которого Кабинет министров имеет право в установленном законом порядке и объеме ограничивать права и свободы государственных и муниципальных учреждений, физических и юридических лиц, а также налагать на них дополнительные обязанности.

Кабинет Министров объявляет режим чрезвычайной ситуации на определенный срок, но не более чем на три месяца. Кабинет министров может отменить ЧС досрочно, если угроза государству предотвращена или устранена.

Непривитые не смогут посещать супермаркеты, а маски в дальнейшем должны будут носить также вакцинированные

Люди, которые не привиты от Covid-19 и не переболели коронавирусом, в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты.

Люди с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании смогут посещать и другие места торговли, где должен быть обеспечен контроль посетителей. В магазинах и на рынках посетители и работники торговли должны правильно использовать маски для лица.

После заседания совета премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что планируется также сократить время работы магазинов.

Также принято решение ввести ограничения для привитых, например, на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме будут введены дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию, также планируется ввести ограничения на количество участников на определенных мероприятиях.

Везде, где возможно, и в публичном, и в частном секторе совет призывает работать удаленно. Тем, кто должен работать на месте, необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, а в отдельных случаях - отрицательный тест на Covid-19.

Предусмотрено, что люди с сертификатом Covid-19 смогут и далее оказывать и получать услуги очно, соблюдая требования эпидемиологической безопасности.

Привиться будут обязаны все работники публичного сектора

Во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Министерства разработают рекомендации, как работодателям действовать в отношении вакцинации сотрудников. Если до сих пор обязательная вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора - и государственного, и муниципального.

Также будут расширены требования вакцинации в частном секторе. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что частным работодателям решением Кабинета министров будет поручено оценить необходимость обязательной вакцинации определенных работников, особенно тех, работа которых критически важна для продолжения деятельности предприятия или чьи должностные обязанности подразумевает прямые контакты с клиентами.

Школьники во время чрезвычайной ситуации продолжат учиться очно, но кружки смогут посещать только в своей школе

После объявления режима чрезвычайной ситуации школьники продолжат учиться очно, но будет значительно сокращен объем занятий образования по интересам, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Учителя и учащиеся всех классов во всех помещениях должны будут находиться в масках, а тестирование школьников будет проводиться по крайней мере раз в неделю. Во время чрезвычайной ситуации не будут проводиться занятия вне школ, например, экскурсии, посещение музеев.

Кроме того, будет существенно сокращен объем занятий по интересам - школьники смогут посещать кружки только в своей школе.

Вузы с 11 октября смогут возобновить обучение в "зеленом" режиме, как было запланировано ранее.

Министр выразила удовлетворение достигнутым решением, в результате чего у школьников будет возможность учиться очно, если ситуация не станет хуже. В этом случае могут быть приняты решения о введении дополнительных ограничений.

Общепит и мероприятия

В сфере общественного питания планируется сохранить возможность для вакцинированных и переболевших принимать пищу на месте, но с ограничением рабочего времени. Еда на вынос останется доступна для всех.

В общественных мероприятиях смогут принять участие только вакцинированные или переболевшие Covid-19, однако и для них правила эпидемиологической безопасности будут усилены. Например, те культурные мероприятия, которые проходили в "зеленом режиме", впредь будут больше напоминать мероприятия "желтого режима" с конкретной рассадкой и использованием масок. Помимо этого и заполняемость мероприятия будет снижена до 60%. 

Министр культуры Наурис Пунтулис отметил, что придется задействовать механизмы поддержки в тех ситуациях, когда на мероприятия уже продано более 60% билетов.

Павлютс: Принять такие решения вынудили невакцинированные 

По словам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, такие решения приняты во благо невакцинированных. Он пояснил, что в стране достаточное количество вакцин, и возможность привиться есть у каждого, но ей воспользовалась лишь половина жителей. Именно из-за этого приходится принимать "тяжелые решения, которые многие сочтут чрезмерными, а другим же наоборот они покажутся недостаточными".

Как отметил министр, набор данных мероприятий направлен на невакцинированных, именно они болеют тяжело и создают нагрузку на систему здравоохранения. Эксперты сферы здравоохранения призывали к еще более строгим мерам, но правительству пришлось искать компромисс, чтобы сбалансировать ограничения и контроль за ними, добавил политик. 

Павлютс также отметил, что перегрузка латвийских больниц неизбежна, но "только от нас зависит, насколько тяжелой она будет и как долго продолжится". Он подчеркнул, что перед системой здравоохранения стоят огромные проблемы и, скорее всего, придется реализовать намеченный план развертывания полевого госпиталя.

Эти решения вступят в силу после утверждения на заседании Кабинета министров в пятницу.


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