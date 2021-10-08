В супермаркеты только по сертификату, школы - очно, маски - для всех. Совет постановил объявить ЧС

В чем цель?

Премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания совета заявил, что цель введения режима чрезвычайной ситуации - значительно повысить охват вакцинацией, введя значительно более строгие ограничения для непривитых. Усилен будет также контроль за соблюдение мер безопасности.

Премьер подчеркнул, что ситуация в Латвии тяжелая - непривитых людей очень много, а это влияет на систему здравоохранения: в больницах стремительно растет количество пациентов с Covid-19, что ограничивает их возможности оказывать полностью все услуги.

"Мы полтора года боролись в стране с Covid-19, но борьба не закончится, пока охват вакцинацией в группах риска не дойдет до 90% , а в обществе в целом не превысит 75% . Это еще достаточно долгий путь", - сказал Кариньш.

Чрезвычайная ситуация - особый правовой режим, во время которого Кабинет министров имеет право в установленном законом порядке и объеме ограничивать права и свободы государственных и муниципальных учреждений, физических и юридических лиц, а также налагать на них дополнительные обязанности.

Кабинет Министров объявляет режим чрезвычайной ситуации на определенный срок, но не более чем на три месяца. Кабинет министров может отменить ЧС досрочно, если угроза государству предотвращена или устранена.