В супермаркеты только по сертификату, школы - очно, маски - для всех. Совет постановил объявить ЧС

Непривитые не смогут посещать супермаркеты, а маски в дальнейшем должны будут носить также вакцинированные
Люди, которые не привиты от Covid-19 и не переболели коронавирусом, в дальнейшем смогут совершать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и будут лишены возможности посещать супермаркеты.
Люди с сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании смогут посещать и другие места торговли, где должен быть обеспечен контроль посетителей. В магазинах и на рынках посетители и работники торговли должны правильно использовать маски для лица.
После заседания совета премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что планируется также сократить время работы магазинов.
Также принято решение ввести ограничения для привитых, например, на мероприятиях в "зеленом", то есть безопасном режиме будут введены дополнительные эпидемиологические требования - нужно будет находиться в масках, соблюдать дистанцию, также планируется ввести ограничения на количество участников на определенных мероприятиях.
Везде, где возможно, и в публичном, и в частном секторе совет призывает работать удаленно. Тем, кто должен работать на месте, необходим сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, а в отдельных случаях - отрицательный тест на Covid-19.
Предусмотрено, что люди с сертификатом Covid-19 смогут и далее оказывать и получать услуги очно, соблюдая требования эпидемиологической безопасности.
Привиться будут обязаны все работники публичного сектора
Во всем публичном секторе будет введена обязанность привиться от Covid-19, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Министерства разработают рекомендации, как работодателям действовать в отношении вакцинации сотрудников. Если до сих пор обязательная вакцинация была установлена для медиков, педагогов и работников центров социального ухода, то теперь предусмотрена обязательная вакцинация всех работников публичного сектора - и государственного, и муниципального.
Также будут расширены требования вакцинации в частном секторе. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что частным работодателям решением Кабинета министров будет поручено оценить необходимость обязательной вакцинации определенных работников, особенно тех, работа которых критически важна для продолжения деятельности предприятия или чьи должностные обязанности подразумевает прямые контакты с клиентами.
Школьники во время чрезвычайной ситуации продолжат учиться очно, но кружки смогут посещать только в своей школе
После объявления режима чрезвычайной ситуации школьники продолжат учиться очно, но будет значительно сокращен объем занятий образования по интересам, сообщила министр образования и науки Анита Муйжниеце.
Учителя и учащиеся всех классов во всех помещениях должны будут находиться в масках, а тестирование школьников будет проводиться по крайней мере раз в неделю. Во время чрезвычайной ситуации не будут проводиться занятия вне школ, например, экскурсии, посещение музеев.
Кроме того, будет существенно сокращен объем занятий по интересам - школьники смогут посещать кружки только в своей школе.
Вузы с 11 октября смогут возобновить обучение в "зеленом" режиме, как было запланировано ранее.
Министр выразила удовлетворение достигнутым решением, в результате чего у школьников будет возможность учиться очно, если ситуация не станет хуже. В этом случае могут быть приняты решения о введении дополнительных ограничений.