Сб, 9.10.2021
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Янис Рейрс, министр финансов

Её парень даже не знал, что она знаменитость. Об отношениях самой титулованной гимнастки мира Байлз

ФОТО: Katharine Lotze/Getty Images/AFP/Scanpix

Даже у самых занятых и ответственных людей находится время для романтики и отношений. Но нужно и время для взаимной поддержки. Олимпийской чемпионке Симоне Байлз есть, что рассказать о славе и отношениях.

Четырехкратная олимпийская чемпионка, американская легкоатлетка Симона Байлз пережила и минуты умопомрачительной всемирной славы, и горечь поражения. До этого Симона встречалась с коллегой – гимнастом Стейси Эрвином-младшим. Однако их отношения завершились после трёх лет, проведённых вместе. По словам спортсменки, её слава не влияла на развитие их отношений.

Зато её новый парень, американский футболист Джонатан Оуэнс, поддерживал её во время неудачи на Играх в Токио. Похоже, ему самому понадобится поддержка близкого – его спортивная карьера переживает не лучший момент. Примечательно - в начале отношений Оуэнс не понимал, с какой знаменитостью встречается, а друзья не верили его словам.

Станет ли взаимная поддержка основанием крепкого союза двух мастеров спорта и поможет ли им достичь новых высот в мире спорта? Оста­­ётся только следить за счастьем пары молодых профессиональных спортсменов и пожелать им успехов.


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