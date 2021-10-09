Её парень даже не знал, что она знаменитость. Об отношениях самой титулованной гимнастки мира Байлз

Четырехкратная олимпийская чемпионка, американская легкоатлетка Симона Байлз пережила и минуты умопомрачительной всемирной славы, и горечь поражения. До этого Симона встречалась с коллегой – гимнастом Стейси Эрвином-младшим. Однако их отношения завершились после трёх лет, проведённых вместе. По словам спортсменки, её слава не влияла на развитие их отношений.

Зато её новый парень, американский футболист Джонатан Оуэнс, поддерживал её во время неудачи на Играх в Токио. Похоже, ему самому понадобится поддержка близкого – его спортивная карьера переживает не лучший момент. Примечательно - в начале отношений Оуэнс не понимал, с какой знаменитостью встречается, а друзья не верили его словам.