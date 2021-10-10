Как медики выявляют фальшивые сертификаты вакцинации?

С 6 сентября в Латвии действует следующая практика: выяснять, вакцинирован ли и закончил ли полный курс вакцинации попавший в государственный стационар пациент со средне-тяжелым или тяжелым течением заболевания коронавирусом. В стационаре у пациента берут кровь для теста на антитела, который позже отсылается в лабораторию на расширенный анализ циркулирующих в крови антител. По его результатам констатируют наличие или отсутствие антител, образующихся после вакцинации.

Главный специалист референтной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин указывает, что с начала сентября в лабораторию попала примерно сотня образцов крови больных коронавирусом, которые впоследствии детально исследовались.

"Мы анализируем антитела, которые образуются после вакцинации или заболевания вирусом SARS-CoV-2, вызывающим коронавирус. Эти антитела отличаются, поэтому по профилю антител пациента мы можем понять, есть ли у человека соответствующие пройденной вакцинации антитела. Результаты анализа крови пересылаются лечащему врачу, впоследствии изучается история болезни пациента и возможные причины отсутствия антител. Причиной могут быть побочные заболевания или слабый иммунитет.

Подозрительны случаи, когда нет ни побочных диагнозов, ни антител.

Или если нет антител, образующихся после вакцинации, но замечены особые антитела, которые указывают на "свежую" инфекцию коронавирусом", - объясняет Никишин.

Важны не только лабораторные исследования (определение антител), но и заключение лечащего врача и инфектолога, на основании которых следует обращение в Госполицию.

Инфектолог Уга Думпис также указывает, что у всех вакцинированных пациентов, которые заболели Covid-19 и попадают в больницу, находят особые антитела. Если их нет, может возникнуть подозрение, что пациент не вакцинирован.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Развитие/За!") считает ситуацию с покупкой фальшивых сертификатов вакцинации драматической. Он уверен, что людям, оказывающим подобные услуги, нет места в системе здравоохранения.

"Если человек при попытке подделать факт вакцинации в конечном счете умирает, это четко свидетельствует о том, что обман заболевшего защитить не сможет. Все участники этой цепочки причастны к смерти этого человека. Выбор стоит между ситуацией, в который окажешься наказанным, и ситуацией, в которой кто-то может погибнуть из-за подделанной вакцинации, и я прошу поступать ответственно. Мы стараемся найти решения по наказанию людей, воспользовавшихся подобными услугами", - сказал Павлютс на пресс-конференции, посвященной введению режима ЧС в медицине.

Представитель Госполиции Симона Гравите сообщает, что в связи с возможной фиктивной вакцинацией и взяточничеством в Латвии открыт ряд уголовных дел. В рамках этих дел, в том числе тех, о которых сообщалось публично, ведется активное расследование.

Один из этих процессов - о возможной подделке сертификатов в регионе Видземе. RUS TVNET уже рассказывал, что в руки службы новостей ReTV попала информация о смерти человека от коронавируса. Человек, возможно, получил фальшивый сертификат вакцинации, и в данной больнице сейчас лечатся несколько человек с поддельными документами.

Ведется допрос людей, использовавших противоправную возможность получения сертификата вакцинации. В ходе расследования уже выявлен значительный круг подобных лиц. Также люди, выявленные полицией, чаще всего не признают факт фиктивной вакцинации, что задерживает расследование и сбор доказательств. В ходе процесса людей направляют провериться на антитела, инфомирует Гравите.