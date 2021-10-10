Вс, 10.10.2021
Забудьте Covid-19! Нас косит куда более коварный недуг! Мари Лиса Ланету, психиатр
Мари Лиса Ланету, психиатр
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Как медики выявляют фальшивые сертификаты вакцинации?

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

С начала сентября в Латвии введен новый порядок выявления антител при приеме тяжелобольных пациентов с Covid-19 в медицинские учреждения. Пациенты проходят тесты на антитела, которые могут вызвать подозрения в подделке сертификата вакцинации от Covid-19. Руководитель национальной лаборатории микробиологии Сергей Никишин утверждает: с ростом числа заболеваний растет и число подозрительных, якобы вакцинированных пациентов.

С 6 сентября в Латвии действует следующая практика: выяснять, вакцинирован ли и закончил ли полный курс вакцинации попавший в государственный стационар пациент со средне-тяжелым или тяжелым течением заболевания коронавирусом. В стационаре у пациента берут кровь для теста на антитела, который позже отсылается в лабораторию на расширенный анализ циркулирующих в крови антител. По его результатам констатируют наличие или отсутствие антител, образующихся после вакцинации.

Главный специалист референтной лаборатории Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Сергей Никишин указывает, что с начала сентября в лабораторию попала примерно сотня образцов крови больных коронавирусом, которые впоследствии детально исследовались.

"Мы анализируем антитела, которые образуются после вакцинации или заболевания вирусом SARS-CoV-2, вызывающим коронавирус. Эти антитела отличаются, поэтому по профилю антител пациента мы можем понять, есть ли у человека соответствующие пройденной вакцинации антитела. Результаты анализа крови пересылаются лечащему врачу, впоследствии изучается история болезни пациента и возможные причины отсутствия антител. Причиной могут быть побочные заболевания или слабый иммунитет.

Подозрительны случаи, когда нет ни побочных диагнозов, ни антител.

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Или если нет антител, образующихся после вакцинации, но замечены особые антитела, которые указывают на "свежую" инфекцию коронавирусом", - объясняет Никишин.

Важны не только лабораторные исследования (определение антител), но и заключение лечащего врача и инфектолога, на основании которых следует обращение в Госполицию.

Инфектолог Уга Думпис также указывает, что у всех вакцинированных пациентов, которые заболели Covid-19 и попадают в больницу, находят особые антитела. Если их нет, может возникнуть подозрение, что пациент не вакцинирован.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс ("Развитие/За!") считает ситуацию с покупкой фальшивых сертификатов вакцинации драматической. Он уверен, что людям, оказывающим подобные услуги, нет места в системе здравоохранения.

"Если человек при попытке подделать факт вакцинации в конечном счете умирает, это четко свидетельствует о том, что обман заболевшего защитить не сможет. Все участники этой цепочки причастны к смерти этого человека. Выбор стоит между ситуацией, в который окажешься наказанным, и ситуацией, в которой кто-то может погибнуть из-за подделанной вакцинации, и я прошу поступать ответственно. Мы стараемся найти решения по наказанию людей, воспользовавшихся подобными услугами", - сказал Павлютс на пресс-конференции, посвященной введению режима ЧС в медицине. 

Представитель Госполиции Симона Гравите сообщает, что в связи с возможной фиктивной вакцинацией и взяточничеством в Латвии открыт ряд уголовных дел. В рамках этих дел, в том числе тех, о которых сообщалось публично, ведется активное расследование.

Один из этих процессов - о возможной подделке сертификатов в регионе Видземе. RUS TVNET уже рассказывал, что в руки службы новостей ReTV попала информация о смерти человека от коронавируса. Человек, возможно, получил фальшивый сертификат вакцинации, и в данной больнице сейчас лечатся несколько человек с поддельными документами.

Ведется допрос людей, использовавших противоправную возможность получения сертификата вакцинации. В ходе расследования уже выявлен значительный круг подобных лиц. Также люди, выявленные полицией, чаще всего не признают факт фиктивной вакцинации, что задерживает расследование и сбор доказательств. В ходе процесса людей направляют провериться на антитела, инфомирует Гравите.

Уже сообщалось, что в конце сентября прокурор приговорил латвийскую медсестру к штрафу в 1500 евро за подделку направления для получения отрицательного теста на Covid-19.


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