"Подарил смерть": сын купил матери поддельный ковид-сертификат. Она заболела Covid-19 и скончалась

Санта (имя изменено) утверждает, что информация, которую она получила от членов семьи покойной, подтверждает, что ее сын купил поддельный сертификат для своей матери. Мать недавно заразилась Covid-19 и умерла.

По словам Санты, сын купил сертификат, чтобы мать могла продолжать работать в школе без анализов и вакцинации.

"Сын купил и подарил эту справку своей матери, потому что она учительница. Сын заплатил за справку 200-250 евро. В принципе, сын подарил матери смерть. Просто без комментариев! Необходимо сообщать! Это абсурд", - прокомментировала Санта, которая после случившегося решила обратиться в полицию.

Государственная полиция подтверждает, что по факту происшествия начато расследование.