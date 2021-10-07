Чт, 7.10.2021
Наши прогнозы не изменились - они сбылись Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации
Даниэль Павлютс об ухудшении эпидемиологической ситуации
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"Подарил смерть": сын купил матери поддельный ковид-сертификат. Она заболела Covid-19 и скончалась

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​В среду, 6 октября, с ReTV связалась женщина, которая решила обратиться в полицию, узнав, что умерла ее знакомая, которой сын, вероятно, подарил поддельный ковид-сертификат, сообщает телеканал.

Санта (имя изменено) утверждает, что информация, которую она получила от членов семьи покойной, подтверждает, что ее сын купил поддельный сертификат для своей матери. Мать недавно заразилась Covid-19 и умерла.

По словам Санты, сын купил сертификат, чтобы мать могла продолжать работать в школе без анализов и вакцинации.

"Сын купил и подарил эту справку своей матери, потому что она учительница. Сын заплатил за справку 200-250 евро. В принципе, сын подарил матери смерть. Просто без комментариев! Необходимо сообщать! Это абсурд", - прокомментировала Санта, которая после случившегося решила обратиться в полицию.

Государственная полиция подтверждает, что по факту происшествия начато расследование.

Ранее телеканал сообщал, что в Видземской больнице от Covid-19 умер человек с предположительно поддельным ковид-сертификатом.


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