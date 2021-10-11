Объясняем ограничения: в каких торговых центрах обязателен ковид-сертификат?

Эвита Урпена, глава отдела по связям с общественностью Минэкономики, отмечает, что нужно различать два термина - магазины и торговые центры. "Магазины товаров первой необходимости (продуктовые, аптеки и пр.) могут работать в красном режиме, а другие - только в зеленом". Она утверждает, что путаница больше связана с работой торговых центров, поскольку они могут содержать магазины как предметов первой необходимости, так и других товаров (одежды, обуви и пр.).

"Чтобы считаться торговым центром, необходимо соответствие двум критериям - общая площадь центра составляет не менее 1500 квадратных метров и в нем есть пять различных торговых точек", - говорит Урпена.

Важно, чтобы соблюдались оба критерия. "Если соблюдается только один критерий, не делает магазин торговым центром. Например, в предыдущую волну мы получили много вопросов о таких магазинах, как Depo и Ikea, потому что их площадь очень большая, но торговец в основном один", - поясняет представительница Минэкономики.

По новым правилам, торговые центры с магазинами, которые работают как в красном, так в зеленом режиме, должны разделять поток людей до входа в конкретный магазин. "Это могут быть ленты, заграждения или что-то еще, но до входа в магазин разделять поток внутри не нужно", - отмечает Урпена.

Как сообщалось, с понедельника, 11 октября, в Латвии на три месяца объявлен режим чрезвычайной ситуации с вступлением в силу ряда ограничений, направленных на предотвращение распространения Covid-19.

К ним относятся ограничения на торговые места. Торговые точки, которые могут посещать люди и без ковид-сертификата, включают продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов для животных, места торговли продукцией СМИ, магазины гигиены, телекоммуникационные магазины и АЗС. Эти места должны предоставлять по 25 квадратных метров площади на каждого посетителя.

В свою очередь, работая в безопасном режиме, на каждого посетителя нужно выделить только 15 квадратных метров.