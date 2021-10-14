Передача: Сколько стоит жить в Латвии и почему вне города не так уж и дешево?

Министерство благосостояния (LM) подчеркивает, что новый расчет отражает желаемые ежемесячные расходы, чтобы домохозяйство могло удовлетворить все основные потребности.

Бюджет MRI состоит из категорий продовольственной корзины и непродовольственных расходов. В корзину входят продукты питания, расходы на жилье, товары для дома, одежду, культурные мероприятия и др. Однако не включены вещи, без которых моно обойтись, к примеру, алкоголь, сигареты и путешествия.

В целом желаемые расходы зависят от места проживания (будь то Рига, другой город или сельская местность), а также от количества людей в семье и их возраста. Если в семье есть дети, то это дополнительные расходы.

Ученые выяснили, что трудоспособному человеку в Риге нужно около 420 евро, а в сельской местности - 380 евро. Как и сениорам, одному такому домохозяйству в сельской местности нужно 362,41 евро в месяц. В свою очередь, семье с одним ребенком в возрасте от 15 до 17 лет, проживающим не в Риге, требуется 797,64 евро в месяц.

Марис Брантс, руководитель отдела исследований и апробации, сказал, что интересно, что в сельской местности расходы выше, к примеру - транспортные расходы. "Считается, что в сельской местности частный транспорт уже необходимость. В свою очередь, в Риге относительно дорогой общественный транспорт", - поясняет Брантс.

Исследователи говорят, что цифры не определяют, сколько нужно, чтобы выжить. Их цель - определить, сколько будет достаточно, чтобы жить полноценной жизнью без дополнительных предметов роскоши.

До сих пор примерно каждый пятый латвиец по-прежнему находится в группе риска бедности, наибольшему риску подвергаются пожилые люди и семьи с детьми.