Вакцинированные Johnson&Johnson могут записываться на вторую прививку

Как заявил Государственный совет по иммунизации, вторая вакцина после вакцинации Johnson&Johnson рекомендуется через 8-12 недель после первой дозы или позже, и это должна быть вакцина Pfizer или Moderna, но и вакцина Johnson&Johnson также допустима в качестве альтернативы.

Тем, кто заразился Covid-19 до или после прививки Johnson&Johnson, не требуется вторая доза вакцины.

С сегодняшнего дня люди могут записаться на повторную вакцинацию у семейного врача, в медицинском учреждении, в пунктах или центрах вакцинации. На следующей неделе записаться можно будет и на сайте manavakcina.lv.