Не смог первым написать своей будущей супруге, но выручил друг. История знакомства Кевина де Брюйне с женой

Шансы на то, что "Золотой мяч" достанется 30-летнему бельгийцу, практически ничтожны. Всё-таки в пятёрке фаворитов на соискание награды большинство экспертов называют совсем другие фамилии.

Несмотря на это, Кевину не стоит расстраиваться, тем более что свою главную награду в жизни он уже получил. По словам самого футболиста, одно из главных событий в его жизни - это встреча с будущей женой Мишель Лакруа.

Будущие супруги познакомились в 2013 году, когда бельгиец только-только начал выступать за бременский "Вердер". Причём сама история знакомства влюблённых довольно забавна.

"У меня в Twitter было всего несколько тысяч подписчиков, и однажды я туда что-то написал, а какая-то красивая девушка поставила лайк. Это заметил мой друг, который сказал: "Она красивая. Ты должен ей написать!". Я смутился и сказал, что не буду этого делать, потому что она точно не ответит", - рассказывал де Брюйне.

Тогда друг футболиста схватил его телефон и начал набирать какое-то сообщение. Затем он показал Кевину, что написал, и спросил, может ли отправить его. "Я вжался в кресло и согласился. Получается, что я даже не смог написать своей будущей жене", - вспоминает футболист.

Кстати, тем самым другом оказался футболист Кеннет Сталенс, с которым Кевин вместе начинал в "Генке", но затем их пути разошлись. Де Брюйне стал мировой звездой, а Сталенс до сих пор играет в клубах низших дивизионов Бельгии.

"Благодаря Мишель он расцвёл. В начале карьеры он был как-будто не с этой планеты, слишком концентрировался на футболе и даже не знал, как себя вести на вечеринке. Кевин стал намного более общительным и открытым", - говорит Сталенс.

*На фото Кевин и Кеннет на совместном семейном отдыхе

После отправленного сообщения в Twitter пара ещё несколько месяцев постепенно знакомилась, а в 2015 году Мишель объявила Кевину о своей беременности. В марте 2016 году у них родился мальчик, которого назвали Мэйсон.