"Я скучал по этим ощущениями": Бриедис о своей победе

Уже сообщалось, что в субботу, 16 октября, Майрис Бриедис в "Арена Рига" нокаутировал представителя Германии Артура Манна.

"Хотя арена не была заполнена, она казалась переполненной. Я соскучился по этим ощущениям, и спасибо вам тоже", - после боя сказал Бриедис.

"Вот почему я это делаю, потому что это каким-то образом способ объединить страну", - добавил он.

Менеджер боксёра Раймонд Зепс также отметил, что в субботу зрители в "Арена Рига" поддержали своего спортсмена. "Мы увидели, что арена была не так заполнена, как на других боях, но кажется, что зрители были громче, чем в некоторых аншлаговых боях мировой боксёрской суперсерии. Неважно, сколько людей пришло, атмосфера и поддержка со стороны зрителей всё равно была", - добавил менеджер.

Галерея: Майрис Бриедис против Артура Манна

Говоря о самом поединке, латвийский боксёр отметил, что допустил ошибки из-за того, что долгое время не участвовал в боях, и выразил надежду, что ему не придётся так долго ждать следующего боя. "Нельзя сказать, что соперник был слабым, мы также вложили много усилий в этот бой в трёхмесячном процессе подготовки", - добавил боксёр.

Тренер Бриедиса Дмитрий Шихолай сказал, что латвийский боксёр выполнил то, что должен был.

"Изначально нам приходилось ловить его на контратаках и наносить удар правой рукой, что тоже получилось. Мы тренировали этот самый приём. Мы хотели, чтобы противник сдался, мы сделали всё", - сказал он.

"В будущем я хотел бы кое-что добавить, что-то убрать, и тогда у нас всё получится ещё лучше", - отметил Шихолай.

На вопрос, с кем он хотел бы провести следующий бой, Бриедис ответил, что это работа его промоутера Калле Зауэрланда. "У меня нет проблем с тем, где и против кого будет проведён бой", - добавил латвийский боксёр.

Бриедис признался, что был очень удивлён, когда узнал, что это, вероятно, последний бой в Латвии.

"Конечно, я бы не хотел, чтобы это было так", - сказал спортсмен.

"То, что происходит здесь, в арене, больше нигде не происходит, но мы должны идти вперёд. Это тоже не зависит от меня, потому что я должен подготовиться, выйти на ринг и показать фантастический бокс".

В связи со следующим боем Зауэрланд добавил, что на данный момент необходимо решить много вопросов.

"IBF назвала обязательного претендента, но мы также запланировали бой, чтобы объединить титулы, поэтому вопрос действительно в том, какой бой будет проведён первым. Похоже, следующий бой состоится за границей, потому что здесь слишком много ограничений, установленных правительством. Пока с этим правительством невозможно сотрудничать, и на данный момент я не заинтересован возвращаться сюда", - сказал Зауэрланд.

Промоутер также выразил негодование в связи с тем, что сертификат вакцинации жителей Великобритании считается недействительным в Латвии, потому что Великобритания не является членом Европейского союза. "Это что, такая первоапрельская шутка?" - не скрывал удивления Зауэрланд.

Фото: Пресс-конференция после боя Бриедиса

Следующим обязательным претендентом на чемпионский пояс IBF стал австралиец Джей Опетайя. Правда, если бы удалось договориться с Лоуренсом Околи об объединении поясов IBF и Всемирной боксёрской организации (WBO), то следующим соперником мог бы стать именно британец.