"План D+": Минздрав выступает за 3-4 недели локдауна; после него - послабления для вакцинированных

На сегодняшнем заседании партии "Единство" и "Новое единство" поддержат позицию премьер-министра Кришьяниса Кариньша по введению более строгих ограничений для борьбы со стремительной заболеваемостью Covid-19.

Председатель правления "Единства", депутат Сейма Арвил Ашераденс подчеркнул, что из-за чрезвычайно быстрого распространения Covid-19 система здравоохранения в настоящее время находится "на пороге краха".

По его мнению, нормализация ситуации возможна только при полной солидарности общества и, по сути, в ограничениях, продиктованных эпидемиологической ситуацией, включая резкое сокращение количества ежедневных контактов.

Политик согласен с тем, что в ближайшие недели следует ввести "сидение дома" и дать указание Министерству здравоохранения обеспечить вакцинацию ранее невакцинированного населения от Covid-19 с особым упором на людей старше 50 лет.

Павлютс выступает за "локдаун"

В свою очередь министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) на созванном сегодня Совете по кризисному управлению призовет к введению строгих мер безопасности в Латвии, которые немедленно сократят количество контактов в обществе как минимум на 40%, сказала советница министра по связям с общественностью Ласма Биндере.

Согласно смоделированным прогнозам ученых, при неизменном развитии загруженности больниц приостановка оказания плановых услуг продлится три месяца, в течение которых Covid-19 "унесет здоровье и жизни тысяч людей".

Министр здравоохранения призовет к реализации комплекса чрезвычайных мер безопасности на основе так называемой "концепции D+", которая была разработана по инициативе Министерства в марте этого года на случай вспышки альфа-коронавируса. В настоящее время в Латвии стремительно распространяется дельта-тип, который гораздо более заразен, чем альфа-тип.

Предложения Минздрава:

ограничить любые спортивные, развлекательные, культурные (кино, театр, концерты), любительские, общественные, религиозные и оздоровительные собрания и мероприятия;

очная работа допустима только в производстве, строительстве, критической инфраструктуре и для обеспечения непрерывности общественных функций;

в помещении и на открытом воздухе могут собираться не более десяти человек из двух домохозяйств;

в общественном транспорте при заполняемости, превышающей 50%, должны быть открытые окна, льготы на проезд отменить и ввести маски типа FFP2.

"Вакцинация должна проводиться круглосуточно, почти 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Между тем, новые меры безопасности должны быть введены немедленно, чтобы они вступили в силу в среду. Каждый день имеет значение. После трех-четырех недель строгих мер общественность, в первую очередь вакцинированная, сможет вернуться к нынешнему режиму и в течение двух месяцев - к нормальной жизни", - заключил Даниэль Павлютс.

На сегодня запланировано заседание

Как уже сообщал RUS TVNET, в связи с негативными тенденциями заболеваемости Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш сегодня созвал заседание совета по кризисному управлению.

Заседание состоится в 14:00.

Как указал премьер, заседание совета созвано, так как министр здравоохранения Даниэль Павлютс информировал его о том, что данные о заболеваемости Covid-19 свидетельствуют об ухудшении тенденций.