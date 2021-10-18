В Латвии вводят локдаун на четыре недели. Комендантский час с 20:00 до 5 утра

Закрыты будут почти все магазины, развлекательные заведения и места предоставления других услуг, а также школы.

После 15 ноября Кариньш пообещал послабления в первую очередь для вакцинированных.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что в этот период все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00. Это не означает, что люди не смогут вернуться с работы или пойти на нее. Во время комендантского часа за пределами своего места жительства можно находиться только по уважительным причинам - работа, получение медуслуги и т. п.

Школьные каникулы планируется продлить на неделю, а после этого все группы классов, кроме 1-3-х классов, будут учиться удаленно, и с 1 ноября только 1-3-е классы возобновят полноценное обучение, а остальные будут учиться удаленно до 15 ноября.

Также с 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.

Очно будет разрешено работать только на определенных рабочих местах, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. Сотрудники, которые очно работают с клиентами, должны иметь сертификат вакцинации.

В Государственной канцелярии признали, что ситуация в медицинских учреждениях сейчас критическая, поэтому все общество должно проявить солидарность с врачами и соблюдать строгие меры безопасности.

После 15 ноября планируется возобновить очную торговлю, предоставление услуг, образование, частные и общественные мероприятия, но в первую очередь только в "зеленом режиме" - для людей, которые прошли полный курс вакцинации против Covid-19 или переболели им.

В то же время остается в силе требование вакцинации для сотрудников госуправления и частного сектора, которые, по оценке работодателя, подвержены риску заражения и могут заразить коллег и клиентов.

Решение еще предстоит утвердить завтра на заседании Кабмина.

Кариньш: Контроль строгого локдауна в настоящее время планируется с помощью ресурсов учреждений Министерства внутренних дел

Контроль строгого локдауна в настоящее время планируется с помощью ресурсов учреждений Министерства внутренних дел, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства.

На вопрос, планируется ли привлечение вооруженных сил к контролю, Кариньш ответил, что в понедельник на заседании совета по кризисному управлению обсуждались меры контроля, и этот вопрос следует задать Министерству внутренних дел, но сейчас "кажется, что отрасли внутренних дел должно хватить".

Кариньш подчеркнул, что различные службы безопасности в Латвии уже сейчас более тесно сотрудничают друг с другом.

Премьер-министр: для введения локдауна Латвии придется заимствовать дополнительные средства