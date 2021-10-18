В Латвии вводят локдаун на четыре недели. Комендантский час с 20:00 до 5 утра

Послабления потом будут в первую очередь для вакцинированных
Каникулы продлены на неделю, с 1 ноября очную учебу возобновят 1-3-е классы
В связи с негативными тенденциями заболеваемости Covid-19 премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал заседание совета по кризисному управлению, после которого состоялось закрытое заседание правительства. RUS TVNET собрал прозвучавшие на нем решения.
Главное: С 21 октября до 15 ноября в Латвии будет введен "домашний карантин", во время которого с 20:00 до 05:00 будет действовать комендантский час.
Локдаун до 15 ноября
В начале выступления премьер-министр по традиции поблагодарил всех тех, кто прошел вакцинацию, но признал, что невакцинированных слишком много и их поведение приводит к тому, что "они заболевают, попадают в больницу и умирают".
По словам Кариньша, заболевающих так много, что система здравоохранения под угрозой. "Если мы радикально что-то не поменяем, больницы не смогут помочь не только больным коронавирусом, но и тем вакцинированным, у которых обострятся другие заболевания", - добавил премьер.
"Я извиняюсь перед всеми вакцинированными, что наши усилия не увенчались успехом.
Это несправедливо, но мы вместе должны нести это бремя. Если мы не будем его нести - мы не выберемся", - подытожил Кариньш.
На 4 неделя - с 21 октября по 15 ноября - в Латвии будет введен "домашний карантин", во время которого прекратят работу магазины (не первой необходимости), места развлечений, учебные заведения перейдут на удаленное обучение (за некоторым исключением), заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Закрыты будут почти все магазины, развлекательные заведения и места предоставления других услуг, а также школы.
После 15 ноября Кариньш пообещал послабления в первую очередь для вакцинированных.
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что в этот период все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00. Это не означает, что люди не смогут вернуться с работы или пойти на нее. Во время комендантского часа за пределами своего места жительства можно находиться только по уважительным причинам - работа, получение медуслуги и т. п.
Школьные каникулы планируется продлить на неделю, а после этого все группы классов, кроме 1-3-х классов, будут учиться удаленно, и с 1 ноября только 1-3-е классы возобновят полноценное обучение, а остальные будут учиться удаленно до 15 ноября.
Также с 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.
Очно будет разрешено работать только на определенных рабочих местах, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. Сотрудники, которые очно работают с клиентами, должны иметь сертификат вакцинации.
В Государственной канцелярии признали, что ситуация в медицинских учреждениях сейчас критическая, поэтому все общество должно проявить солидарность с врачами и соблюдать строгие меры безопасности.
После 15 ноября планируется возобновить очную торговлю, предоставление услуг, образование, частные и общественные мероприятия, но в первую очередь только в "зеленом режиме" - для людей, которые прошли полный курс вакцинации против Covid-19 или переболели им.
В то же время остается в силе требование вакцинации для сотрудников госуправления и частного сектора, которые, по оценке работодателя, подвержены риску заражения и могут заразить коллег и клиентов.
Решение еще предстоит утвердить завтра на заседании Кабмина.
Кариньш: Контроль строгого локдауна в настоящее время планируется с помощью ресурсов учреждений Министерства внутренних дел
Контроль строгого локдауна в настоящее время планируется с помощью ресурсов учреждений Министерства внутренних дел, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш после заседания правительства.
На вопрос, планируется ли привлечение вооруженных сил к контролю, Кариньш ответил, что в понедельник на заседании совета по кризисному управлению обсуждались меры контроля, и этот вопрос следует задать Министерству внутренних дел, но сейчас "кажется, что отрасли внутренних дел должно хватить".
Кариньш подчеркнул, что различные службы безопасности в Латвии уже сейчас более тесно сотрудничают друг с другом.
Премьер-министр: для введения локдауна Латвии придется заимствовать дополнительные средства
Для введения локдауна Латвии придется заимствовать дополнительные средства, чтобы стимулировать закрытые сектора экономики, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в понедельник после заседания совета по кризисному управлению.
По его словам, конкретное финансирование, которое потребуется для введения более жестких ограничений, еще не обсуждалось на заседании совета, и вопрос о цифрах следует задать представителям министерств финансов и экономики.
"Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится", - сказал Кариньш.
Премьер-министр отметил, что у Латвии уже есть опыт решения вопросов поддержки, а это значит, что все предыдущие механизмы поддержки будут снова задействованы.
Школьные каникулы будут продлены на неделю, с 1 ноября очную учебу возобновят 1-3-е классы
Для всех школьников, у которых сейчас начались осенние каникулы, они будут продлены на одну неделю, при этом с 1 ноября ученики 1-3-х классов возобновят очное обучение, а все остальные будут учиться удаленно до 15 ноября, сообщила после заседания совета по кризисному управлению министр образования и науки Анита Муйжниеце.
Министр признала, что обсуждение работы учебных заведений было очень сложным. Изначально планировалось ввести удаленное обучение на пять недель, но затем было принято решение, что осенние каникулы будут продлены на одну неделю и с 1 ноября ученики 1-3-х классов смогут учиться очно, потому что этим детям не хватает навыков для самостоятельного удаленного обучения, в чем педагоги убедились в прошлом учебном году.
По словам министра, до 15 ноября в дошкольных образовательных учреждениях будут работать дежурные группы, и правительство призывает всех родителей, для кого это возможно, не водить детей в детский сад.
После 15 ноября все остальные школьники возобновят очную учебу.
Муйжниеце не допускает мысли о том, что процесс дистанционного обучения может быть продлен после 15 ноября. "Я понимаю загруженность медперсонала, но после 15 ноября я больше не позволю наказывать детей за неудачи взрослых, из-за которых у них ограничены возможности очного обучения уже второй учебный год", - подчеркнула министр.
Она напомнила, что в прошлом учебном году латвийские школьники дольше всех в ЕС учились дистанционно. В Литве сейчас принято решение продлить учебный год на одну неделю, а в Эстонии обучение будет продолжаться очно, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в двух соседних странах схожая.
Министр не исключает, что этот учебный год придется продлить до летнего солнцестояния.
Она сообщила, что Министерство образования и науки подготовит заявку на компенсацию дополнительной работы учителей, которые будут работать удаленно до 15 ноября. Министр высоко оценила работу администраций школ по организации тестирования учеников.
Кариньш: пока ограничений на поездки не ожидается
На данный момент никаких существенных ограничений на поездки не ожидается, учитывая, что жители Латвии по уровню заболеваемости опаснее для любой страны, чем гражданин любой другой страны для латвийского общества, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш на пресс-конференции после заседания совета по кризисному управлению.
Отвечая на вопрос, будут ли разрешены незначительные поездки во время локдауна, Кариньш сказал, что совет сегодня касался этого вопроса, однако никаких решений принято не было. Он также не ожидает, что такие предложения будут.
Кариньш напомнил, что в ближайшие четыре недели практически все услуги будут закрыты, и если в Латвию приедет иностранец, то у него практически не будет возможности для развлечений.
Как сообщалось, с четверга, 21 октября, на четыре недели, или до 15 ноября, в Латвии вступят в силу особо строгие антиковидные ограничения, или локдаун.
В пресс-конференции после заседания правительства принимали участие:
премьер-министр Кришьянис Кариньш;
министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
министр юстиции Янис Борданс;
министр земледелия Каспарс Герхардс.
Видео: Запись пресс-конференции
Контекст:
Латвия в настоящее время находится на первом месте в мире по заболеваемости Covid-19. Число новых случаев Covid-19 за неделю увеличилось на 49%, а кумулятивный показатель вырос до 1266,4 случая на 100 тыс. жителей, что вдвое превышает максимум второй волны.
В условиях быстрого распространения Covid-19 у правительства нет другого выбора, кроме как ввести в ближайшие недели "домашний карантин", заявили партии премьера "Единство" и "Новое единство".
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в свою очередь призвал к "локдауну" на 3-4 недели с последующими послаблениями в первую очередь для вакцинированных.