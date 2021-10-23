Режиссера "Ералаша" обвинили в педофилии

Ранее СМИ о его задержании не сообщали. Белостоцкий был взят под стражу еще в середине октября 2020 года и с тех пор содержится в следственном изоляторе.

Режиссеру грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Издание ТАСС со ссылкой на источника сообщает, что Белостоцкий был обвинен по ч. 3 ст. 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание до 10 лет.

Арест подтвердили в пресс-службе Пресненского суда Москвы. Дело расследует Главное следственное управление СК. По информации канала РЕН-ТВ, в квартире режиссера нашли фото и видео с обнаженными детьми.