Сб, 23.10.2021
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Режиссера "Ералаша" обвинили в педофилии

В московском СИЗО уже год находится российский режиссер, сценарист, постановщик киножурнала "Ералаш" Илья Белостоцкий. Его обвиняют в развратных действиях в отношении лиц от 12 до 14 лет, передает РИА Новости. 

Ранее СМИ о его задержании не сообщали. Белостоцкий был взят под стражу еще в середине октября 2020 года и с тех пор содержится в следственном изоляторе.

Режиссеру грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Издание ТАСС со ссылкой на источника сообщает, что Белостоцкий был обвинен по ч. 3 ст. 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", которая предусматривает наказание до 10 лет.

Арест подтвердили в пресс-службе Пресненского суда Москвы. Дело расследует Главное следственное управление СК. По информации канала РЕН-ТВ, в квартире режиссера нашли фото и видео с обнаженными детьми.

48-летний Илья Белостоцкий - российский режиссер, сценарист, актер и продюсер. В 2004 году окончил ВГИК. С 2004 года состоит в Гильдии кинорежиссеров России. Был режиссером-постановщиком некоторых выпусков детского киножурнала "Ералаш" и семи серий сериала "След". В 2018 году был режиссером детского фильма "Бегство рогатых викингов". 


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