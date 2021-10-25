Как Krājbanka стал карманным банком Владимира Антонова

Когда президентом Krājbanka в 1997 году стал Арнольд Лакса, он пришел в шок от состояния банка.

У Krājbanka на тот момент было более 4000 работников и около 450 филиалов. Чаще всего в работе использовались счеты.

Новое руководство провело компьютеризацию бухгалтерии и уменьшило количество филиалов.

Лакса попал на эту должность после двухлетнего периода руководства двумя банками - Lainbanka и Rīgas apvienota Baltijas banka. Второй из них принадлежал богатейшим на тот момент людям Латвии.

В 1999 году Krājbanka готовился к новой эмиссии акций. Правление определило стоимость акций, но Айвар Лембергс хотел, чтобы она была в три раза ниже. Лакса решил купить часть акций сам, заняв денег у владельца Rimi Эрика Хагенса.

По итогам продажи акций, не у Лембергса, не у Лаксы не было решающего влияния. Конфликт продолжался до 2001 года, когда Лаксу удалось вытеснить с поста президента Krājbanka.

Лакса решил продать свои 17% акций банка. Он утверждает, что не знал, кто стоит за нидерландской фирмой Macasyng Holding, однако позже он выяснил, что это Александр Бабаков - приближенный к Владимиру Путину политик, на данный момент находящийся в санкционных списках США. А в 2005 году банк у Бабакова и Лембергса купил русский миллионер Владимир Антонов.

Krājbanka начал действовать в интересах Антонова. Однако громкий скандал 2011 года, в ходе которого в материнском банке Krājbanka Snoras, литовском имуществе Антонова, открылась недостача в 300 миллионов евро. Выяснилось, что в Krājbanka не достает около 100 миллионов евро.

200 тысяч человек потеряло деньги в банке. Большая часть получила деньги из гарантийного фонда. Государственные и муниципальные предприятия таким потеряли 120 миллионов евро. Общество было разгневано тем, что государственные инстанции допустили переход Krājbanka в собственность Антонова.

Тем не менее, расследования в отношении подозрительных денег в Латвии продолжаются, и работы больше, чем следователей. Только этом году суд конфисковал более 50 миллионов арестованных средств.

Всего арестованных денег в Латвии более 600 миллионов.