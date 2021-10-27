Ангела Меркель официально перестала быть канцлером ФРГ
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вечером 26 октября вручил канцлеру Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании полномочий канцлера, пишет "Медуза".
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вечером 26 октября вручил канцлеру Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании полномочий канцлера, пишет "Медуза".
Теперь, до того как по итогам недавно прошедших выборов будет официально сформировано новое правительство, Меркель будет руководить страной в качестве исполняющей обязанности.
Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по длительности руководства страной, составляющий 5869 дней.
Ожидается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц, который на протяжении последних трех лет занимал в кабинете пост вице-канцлера.
Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года. В октябре 2018 года она объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера.