Ср, 27.10.2021
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Лайла Вартукаптейне, коммерческий директор SIA Elvi Latvija

Ангела Меркель официально перестала быть канцлером ФРГ

ФОТО: AFP / Scanpix

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вечером 26 октября вручил канцлеру Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании полномочий канцлера, пишет "Медуза". 

Теперь, до того как по итогам недавно прошедших выборов будет официально сформировано новое правительство, Меркель будет руководить страной в качестве исполняющей обязанности.

Она пробыла на этом посту 15 лет и 338 дней. 

ФОТО: EPA/Scanpix

Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по длительности руководства страной, составляющий 5869 дней.

Ожидается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц, который на протяжении последних трех лет занимал в кабинете пост вице-канцлера.

Ангела Меркель возглавляла правительство ФРГ с 2005 года. В октябре 2018 года она объявила, что в выборах в бундестаг в 2021 году не будет участвовать в качестве кандидата на пост канцлера.


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