Ангела Меркель официально перестала быть канцлером ФРГ

Теперь, до того как по итогам недавно прошедших выборов будет официально сформировано новое правительство, Меркель будет руководить страной в качестве исполняющей обязанности.

Она пробыла на этом посту 15 лет и 338 дней.

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Если кандидатура ее преемника не будет утверждена до 19 декабря, Меркель побьет рекорд Гельмута Коля по длительности руководства страной, составляющий 5869 дней.

Ожидается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Олаф Шольц, который на протяжении последних трех лет занимал в кабинете пост вице-канцлера.