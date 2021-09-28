Меркель еще не уходит, или Что будет в ФРГ после выборов

Канцлер, уходящий со своего поста после выборов, не может забрать с собой подарки, полученные им за время пребывания в должности главы правительства Германии. Это запрещено так называемым "законом о министрах", который регулирует в ФРГ правовое положение сотрудников правительства. Согласно этому документу, все подарки, полученные канцлером в качестве официального, а не частного лица, являются собственностью государства.

Рабочий стол Меркель - собственность государства ФОТО: Imago/ Christian Thiel

То же относится к письменному столу и стулу в рабочем кабинете канцлера, а также произведениям искусства, которые государство предоставляет для украшения этого кабинета. При этом Меркель сможет продолжать работать в кабинете канцлера до тех пор, пока не определится имя ее преемника.

Новый парламент Германии

Согласно Основному закону ФРГ, первое заседание вновь избранного парламента должно состояться не позднее, чем через 30 дней со дня выборов. Между тем к новой расстановке кресел в зале пленарных заседаний монтеры приступают сразу же после того, как Федеральная избирательная комиссия утвердит официальные итоги выборов и полномочия всех депутатов нового состава бундестага.

К слову, в этом году депутатских кресел придется добавить: ведь число членов бундестага из-за особенностей германской избирательной системы в 2021 году выросло до 735. Для сравнения: в бундестаге, избранном в сентябре 2017 года, было 709 депутатов.

Четыре года назад, когда партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в федеральный парламент, ни одна другая партия не хотела, чтобы кресла для членов ее фракции соседствовали с креслами правых популистов. Эти разногласия привели тогда к дополнительным задержкам.

Переговоры о составе возможной правящей коалиции

Переговоры между попавшими в парламент партиями о возможном составе нового правительства - пожалуй, самая сложная задача политиков непосредственно после выборов.

Обычно право начать эти переговоры получает кандидат на пост канцлера (или основной кандидат) партии, набравшей наибольшее число голосов избирателей. Однако в нынешнем году результаты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и блока ХДС/ХСС разнятся столь несущественно, что правом начать переговоры с возможными партнерами по коалиции в бундестаге собираются воспользоваться оба кандидата в канцлеры: Олаф Шольц (Olaf Scholz) от СДПГ и Армин Лашет (Armin Laschet) от ХДС/ХСС.

Уже вечером в день выборов и Шольц, и Лашет открыто заявили в телеэфире, что не согласятся возглавить фракцию своей партии (или блока) в парламенте и намереваются вести переговоры о создании правящей коалиции в роли председателей партий.

Коалиция из трех партий

В отличие от США или Великобритании, где абсолютное большинство голосов на выборах обычно получает одна из партий, в Германии партии, набравшей наибольшее число голосов, как правило, для создания правительства требуется партнер по коалиции. На этот раз, скорее всего, даже два партнера.

После выборов кресла в пленарном зале бундестага надо расставлять по-новому ФОТО: Tin brakemeier/dpa/picture alliance

Судя по всему, после провала на выборах партии "левых" решающую роль при формировании нового кабинета сыграют "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП). При этом политические приоритеты либералов и "зеленых" различаются так сильно, что принятие решения о том, с кем из так называемых общенародных партий (Volksparteien) - СДПГ и ХДС/ХСС - они захотят объединиться для создания правительства, скорее всего займет немало времени.

Кто выбирает канцлера Германии