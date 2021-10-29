Разрешающий увольнять невакцинированных законопроект подготовлен к последнему чтению

Было подано 28 предложений об изменениях законопроекта, которые депутаты сегодня рассмотрели. С одной стороны, предложения, внесенные депутатом Юлией Степаненко (LPV) были направлены на ограничения полномочий Кабмина по ограничению прав людей. Депутат выступала против предоставления работодателям права увольнять невакцинированных.

Депутаты пришли к выводу, что в таком случае полномочия нужно было бы перенять Сейму, в котором темп принятия решений значительно ниже. Таким образом предложения были отклонены.

Также было отклонено предложение Степаненко об отмене сертификатов.

Она считает, что принятие системы сертификатов "не имеет корней" в законодательстве Евросоюза, и Латвия могла сама принять решение, вводить ли их. По ее мнению, введение системы привело к хаосу, а сертификаты "подделываются, чтобы люди могли работать и кормить свою семью". Она считает, что людей с введением сертификатов разделили на две группы.

В свою очередь представитель Минюста Санита Армгана пояснила, что сертификаты были введены по всему ЕС, поэтому и Латвия должна была создать систему, которая была бы совместима с институциями ЕС при проверке людей.

Депутаты оппозиции предложили позволить депутатам Сейма работать с негативными антигенными тестами.

Комиссия сегодня также приняла решение одобрить предложение министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Он предлагал дать медицинским учреждениям государства и самоуправления, предоставляющим стационарные услуги больным Covid-19, право организовать работу добровольцев в согласии с порядком, установленном в Законе о добровольном труде.

Депутаты также договорились, что эта норма будет закреплена и в Законе о добровольном труде, чтобы медицинские учреждения могли привлекать добровольцев в условиях кризиса.

Парламенту еще предстоит принять окончательное решение по этим вопросам.