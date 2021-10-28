Сейм концептуально поддержал право уволить сотрудника без сертификата Covid-19

Сотрудник может быть уволен, если вакцинация не будет проведена в течение как минимум трех месяцев после отстранения сотрудника.
В случае увольнения работников, не вакцинированных против Covid-19, будет выплачена компенсация в размере месячной заработной платы.
Ранее правительство решило объявить в стране режим чрезвычайной ситуации с 11 октября на три месяца. В то же время ввелись ограничения для увеличения охвата вакцинацией против Covid-19. Особое внимание было уделено удаленной работе и обязанности тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, вакцинироваться против Covid-19.
Концептуально поддержанный проект поправок к Закону об управлении распространения инфекции Covid-19 предусматривает, что работодатель будет иметь право немедленно уволить сотрудника, если у него или нее нет действующего сертификата Covid-19.
Министерство юстиции указывает, что, если сотрудник не получил сертификат Covid-19, который необходим для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием считать, что этот человек не соответствует выполняемой работе.
В частности, законопроект предусматривает, что, если в силу требований, предусмотренных нормативными актами, или по другим объективным причинам работодатель не может перевести работника на другую подходящую работу или должность или обеспечить выполнение обязанностей удаленно, у работодателя есть право отстранить сотрудника от работы или определить время простоя по вине сотрудника, без оплаты за время отстранения или простоя.
Работодатель, за исключением работодателя в государственной администрации, имеет право удерживать заработную плату за период отстранения.
Если после максимального периода отстранения или трех месяцев, или простоя по вине сотрудника, который длится более трех месяцев, работник не получил сертификат Covid-19, работодатель будет иметь право прекратить трудовые отношения немедленно, выплатив пособие в размере месячной заработной платы, а при нефиксированной заработной плате - в размере среднего заработка за один месяц.