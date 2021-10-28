Сейм концептуально поддержал право уволить сотрудника без сертификата Covid-19

Сотрудник может быть уволен, если вакцинация не будет проведена в течение как минимум трех месяцев после отстранения сотрудника.

В случае увольнения работников, не вакцинированных против Covid-19, будет выплачена компенсация в размере месячной заработной платы.

Ранее правительство решило объявить в стране режим чрезвычайной ситуации с 11 октября на три месяца. В то же время ввелись ограничения для увеличения охвата вакцинацией против Covid-19. Особое внимание было уделено удаленной работе и обязанности тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, вакцинироваться против Covid-19.

Концептуально поддержанный проект поправок к Закону об управлении распространения инфекции Covid-19 предусматривает, что работодатель будет иметь право немедленно уволить сотрудника, если у него или нее нет действующего сертификата Covid-19.

Министерство юстиции указывает, что, если сотрудник не получил сертификат Covid-19, который необходим для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием считать, что этот человек не соответствует выполняемой работе.

В частности, законопроект предусматривает, что, если в силу требований, предусмотренных нормативными актами, или по другим объективным причинам работодатель не может перевести работника на другую подходящую работу или должность или обеспечить выполнение обязанностей удаленно, у работодателя есть право отстранить сотрудника от работы или определить время простоя по вине сотрудника, без оплаты за время отстранения или простоя.

Работодатель, за исключением работодателя в государственной администрации, имеет право удерживать заработную плату за период отстранения.