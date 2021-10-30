"Сказать "нет" было невозможно". Как девушек из бедных стран вовлекают в секс-индустрию в Европе

"Я оглядывалась в поисках какой-нибудь клиники", - вспоминает Джуэл. Спутница все время советовала хорошенько присматриваться к местности, а потом огорошила страшной правдой.

"Здесь ты и будешь работать!" - сказала она. Я обернулась, думая, что она показывает на подходящее по виду здание. И тут она спокойно объяснила, что "здесь" - это на улице, по которой мы шли, а "работа" будет заключаться в охоте на клиентов. Мне показалось, что мир вокруг начал рушиться".

В тот же вечер произошла случайная встреча, которая потом оказалась важной - с Мишель Милдуотер из неправительственной организации HopeNow, помогающей в Дании таким, как Джуэл. Та обратила внимание на выглядевшую испуганной миниатюрную девушку лет двадцати и дала ей визитку с телефоном.

Мишель Милдуотер ФОТО: BBC

"Мадам" велела Джуэл не доверять "этой англичанке на велосипеде" и быстро нашла для нее первого клиента.

"Мужчина дал ей 4000 крон (620 долларов) за то, чтобы отвести меня к нему домой, и моя мадам повернулась и ушла", - продолжает Джуэл свой рассказ.

"Он вез меня на машине так долго, что казалось, мы никогда не приедем. Я не знала языка и не понимала, что он говорил. Мы общались при помощи переводчика Google. Мне было страшно".

Так прошло несколько месяцев.

"Это дело не по моей части, - говорит Джуэл. - Я всегда стояла в сторонке с робким видом, но меня все равно находили. Постоянные клиенты знают, когда появляется новая девушка, а их всегда тянет на новизну".

По последним данным ЕС, в 2017-2018 годах больше 14 тысяч женщин были перемещены через границы в основном для занятия проституцией, примерно половина - из-за пределов Евросоюза. Нигерия в первой пятерке стран-поставщиков. Это верхушка айсберга, поскольку в статистику вошли только выявленные случаи.

Еврокомиссия оценивает доходы подпольных дельцов в 14 миллиардов евро в год.

Вестербро ночью ФОТО: Getty Images

Как правило, все происходит по одной схеме. Молодым женщинам предлагают приличную работу, по прибытии на место объявляют, что таковой нет, а они задолжали за доставку и проживание.

"Это долговое крепостничество, - говорит Сине Пламбек, старший исследователь отдела миграции датского Института международных исследований. - В случае с женщинами из Нигерии сумма составляет от десяти до шестидесяти тысяч евро. Ее нужно вернуть быстро, и если у вас нет официального разрешения на работу, остается только секс-индустрия".