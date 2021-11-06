Футбольный клуб РФШ впервые в истории стал чемпионом Латвии

Голы Андрея Илича и Томаша Шимковича в первом тайме принесли РФШ выездную победу над "Даугавпилсом" (2:0), а вместе с этим - титул чемпиона Латвии по футболу. Команда Виктора Мороза набрала 66 очков, опередив в турнирной таблице ближайшего преследователя "Валмиеру" на 4 очка.

"Валмиера" до последнего тура сохраняла шансы на титул, но для этого подопечные Тамаза Пертии должны были обыграть на выезде "Ригу" (0:0), а также надеяться на неудачу РФШ в Даугавпилсе.

Таким образом, "Рига" сложила чемпионские полномочия, впервые с 2018 года не сумев завоевать титул. Этот год для "Риги" получился крайне неудачным - в команде сменилось три тренера и в итоге столичная команда завершила сезон на четвёртом месте (50 очков).

Тройку лидеров чемпионата Латвии замкнула "Лиепая", которая в последнем туре сумела на выезде обыграть юрмальский "Спартак" (1:0) и обогнать "Ригу" в турнирной таблице (51 очко).

РФШ помимо первого титула чемпиона Латвии по футболу в этом сезоне завоевала ещё и Кубок страны, обыграв в решающем матче "Лиепаю" (1:0).

Отдельно стоит отметить защитника РФШ Элвиса Стуглиса, который стал чемпионом Латвии в шестой раз подряд - в 2016 и 2017 со "Спартаком", 2018-2020 с "Ригой" и в 2021-м с РФШ.

Лучшим бомбардиром чемпионата Латвии стал нападающий "Спартака" Леонель Вамба. Камерунец забил 14 голов и обогнал своих ближайших преследователей Раймонда Кроллиса и Ибрагима Соу (оба "Валмиера") на два гола.