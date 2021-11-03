Нехватка продуктов и рост заболеваемости: к чему приведут новые ограничения?

Больше всего это регулирование повлияет именно на самую незащищенную часть общества, в том числе на сениоров, для которых небольшие магазины возле дома часто являются наиболее удобной или даже единственной возможностью приобрести все необходимое в быту.

Находясь на меньших площадях среди большего количества невакцинированных людей, вакцинированные жители тоже будут подвержены дополнительному риску инфицирования. Это может еще больше ухудшить показатели заболеваемости и создать дополнительную нагрузку на уже и так находящуюся в критическом состоянии область здравоохранения.

Жители будут вынуждены чаще пользоваться общественным транспортом, что создаст больше рисков

Отправляясь за покупками не в ближайший магазин, а туда, где будет разрешено купить продукты и лекарства, невакцинированные жители будут чаще пользоваться общественным транспортом, который является одним из мест, где возможность заразиться значительно больше. Недаром в общественном транспорте были установлены ограничения на его заполняемость. Однако, в связи с введением предложенных ограничений, нужно считаться с дополнительной нагрузкой на общественный транспорт и скоплением пассажиров.

Непоследовательный подход приведет к путанице и хаосу - необходимо вернуться к решению, которое было до локдауна

Кроме того, непоследовательное ужесточение ограничений в торговле вызовет очередное непонимание как в отрасли, так и среди населения. Совсем недавно в ходе длительных переговоров было найдено безопасное с эпидемиологической точки зрения решение - разделить магазины на группы первой и второй необходимости, соответственно обеспечив к ним доступ в "красном" или "зеленом" режиме. Этот порядок успешно действует и в настоящее время четко понятен всем участвующим сторонам.

В то же время введение предложенных изменений вызовет новую волну недовольства в обществе, непонимание и даже гнев, которые обрушатся на работников магазинов, обеспокоены в торговой сети. Такая ситуация наблюдалась в Литве, и повторить ошибки соседей, еще больше усугубляя ситуацию в обществе, было бы необдуманным шагом. Особенно потому, что в Литве усиление ограничений не принесло желаемого результата – заболеваемость продолжила расти, напомнили в Maxima.

Больше всего пострадают жители регионов

Следует учитывать, что в Латвии такие ограничения особенно сильно затронут региональные торговые центры и маленькие компании за пределами Риги, расположенные в этих местах торговли. В регионах магазинов товаров и услуг первой необходимости меньше, поэтому возможности жителей купить продукты питания и лекарства ограничены. Покупки часто делаются в магазинах большего формата или в маленьких торговых центрах, где, помимо продовольствия, доступны и другие важные в быту услуги, которые обеспечиваются работой аптек, магазинов оптики, магазинов медицинских товаров, товаров для животных и других поставщиков необходимых в быту товаров и услуг.

Уровень вакцинации работников Maxima превышает 80%

В общей сложности с начала пандемии Maxima инвестировала в создание безопасной среды в магазинах более 1 миллиона евро. Также повышенное внимание торговая сеть уделила содействию охвата вакцинации среди работников, организовав по собственной инициативе выездную вакцинацию во всех магазинах, реализовав информационные кампании для работников и клиентов, в том числе с привлечением лучших латвийских врачей и эпидемиологов.

На данный момент в компании общий удельный вес вакцинированных работников приближается к 80 %, а в некоторых структурных подразделениях он достиг 100 %.

Поэтому компания призывает воздержаться от поспешных и непродуманных решений, которые приведут к обратному эффекту, подвергнув ненужному риску и тех людей, которые уже вакцинировались.