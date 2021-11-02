Как будем жить после локдауна? Все решения правительства в одном месте

Комендантский часа закончится, но рабочее время по-прежнему будет с 6 утра до 21 часа.

Торговые центры не будут открыты по выходным и праздничным дням, а развлечения в помещении и аттракционы будут запрещены. В случае услуг будет лимит в 15 квадратных метров на человека, тогда как в так называемом "красном режиме" для торговли это требование будет составлять 25 квадратных метров на человека.

В заведениях общепита за одним столом смогут сидеть четыре человека, при этом расстояние между столами составит три метра.

По словам Берзиньша, эти меры пока не приняты - требуется договоренность между министерствами.

В небезопасной среде смогут работать только небольшие магазины товаров первой необходимости

Планируется, что после окончания локдауна в небезопасной среде смогут работать только небольшие магазины товаров первой необходимости, заявил Берзиньш.

В настоящее время обсуждается предложение о том, что с середины ноября вся торговля будет проходить в эпидемиологически безопасной среде, за исключением продажи предметов первой необходимости в небольших торговых точках, где площадь составляет менее 1500 квадратных метров и с отдельным входом.

Это может относиться к:

небольшим продуктовым магазинам,

магазинам гигиены,

медицинским магазинам,

аптекам,

оптикам,

заправочным станциям,

магазинам кормов

и магазинам прессы.

"Таким образом мы устраняем все "странные" заградительные ленты и проблемы с безопасностью, которые были связаны с торговыми центрами", - сказал Берзиньш.

Сохранятся прежние требования к очной работе

После окончания локдауна планируется сохранить те же требования к очной работе, что и в настоящее время, сообщил Берзиньш.

Он отметил, что планируется и дальше максимально работать удаленно, использовать маски и не собираться без надобности.

Сохраняется требование о том, что с 15 ноября ковид-сертификат должен быть обязательным для госслужащих, социальных работников, а также тех, кто находится в прямом контакте с клиентами.

С 15 декабря ковид-сертификаты должны иметь все, кто работает очно.

Тестироваться в профессиях высокого риска должны будут и вакцинированные люди.

Экспресс-тесты на антигены для получения сертификата о тестировании будут доступны также в аптеках

Впредь жители, не имеющие сертификата о вакцинации от Covid-19 или перенесенном заболевании, смогут в аптеках сдать экспресс-тест на антигены для получения сертификата о тестировании, постановило правительство.

Согласно внесенным в решения Кабинета министров изменениям будет оптимизировано предоставление услуги экспресс-тестирования на антигены в аптеках с привлечением фармацевтов и помощников фармацевтов.

Жители, которым для выполнения рабочих обязанностей требуется сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании и у которых еще нет такого сертификата, смогут работать при наличии сертификата о тестировании, выданного в течение последних 72 часов.

Для выполнения рабочих обязанностей также можно воспользоваться экспресс-тестом на антиген, результат которого доступен в течение 15-20 минут.

В настоящее время тесты на антигены доступны более чем в 120 пунктах тестирования.

Контекст

По словам Кариньша, текущий уровень заболеваемости соответствует прогнозам, которые были сделаны перед введением локдауна, так как заболеваемость минимально, но все же снижается.

Это означает, что примерно через 10-14 дней может уменьшиться и количество госпитализаций.