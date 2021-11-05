Слышали, что Латвия планирует отказаться от монет в один и два цента? Главный аргумент - за годы инфляции стоимость евро уменьшилась. Сейчас за один евроцент нельзя купить даже спички. А любой ценник по идее должен будет заканчиваться на 0 или 5. Подождите, а как же любимая уловка маркетологов?! "Этот телевизор стоит 1000 евро. - Не, дорого. - А за 999,99? - Заверните два!".

Надеемся, что в таком случае всё округлять будут в меньшую сторону. А то сейчас ходишь по магазину и понимаешь, что успеешь похудеть к НГ - аппетит проходит при виде цены.

Но переживать не стоит, правительство заявило, что оснований для очередного повышения цен нет. Поэтому цены будут повышаться без основания.

Кстати, вы уже видели арт-объект "Айсберг коррупции", который установил KNAB на берегу Даугавы? Цель проекта - показать негативные последствия коррупции и сделать жителей менее толерантными к ней. Есть у нас смутное ощущение, что доносить идею надо вовсе не до простых жителей. А давайте тогда и другим проблемам воздвигнем арт-объекты - "Лавина плохих дорог", "Извержение столбиков" и "Цунами велодорожек".

Короче, арт-объекты - это, конечно, мощный инструмент, но говорят, что всё же лучшее оружие для борьбы с коррупцией - это мечи для харакири.

А в Сочи, тем временем, задержали диван на колесах. Местный житель прикрутил к мебели колеса и двигатель, и ездил на ней по городу. Но счастье длилось недолго - на водителя составили протокол. Знаете, за что? Ребята не были пристегнуты. "Блин, Серёга, мы же не пристегнутые едем, где ремень безопасности?! - Не парься, Лёха, ремень, вот, на штанах, пока он застёгнут - ты в безопасности". В общем, нам идея очень понравилась, наверняка у всех есть теплые чувства к диванам. Нас тут на днях спросили: "Опишите свою жизнь одним словом. - Диван. - Мм, а двумя? - Диван-кровать".

Интересное исследование пришло из США. Местные аналитики решили представить, какой американский город наиболее подвержен риску в случае зомби-апокалипсиса. Оказалось, эпицентром "ходячих мертвецов" могут стать Нью-Йорк и Голливуд - именно в этих городах больше всего кладбищ. Но мы вот особо не переживаем, если что-то такое начнется - Латвии ничего не грозит.

"А, зомби! - Нет, Машенька, это твой папа, он просто к 6 утра пойдёт занимать очередь в Lidl". Ну, а вообще, как много зависит от места действия! Воскрес в Иерусалиме - чудо, воскрес в Голливуде - зомби.

Ну, а мы, отдел маркетинга и финансовой неграмотности Balticom, на этой неделе мерились размерами... своих счетов. Оказалось, на наши общие сбережения мы можем себе позволить лишь билет до Даугавпилса и то, в одну только сторону. Эх, видимо не надо было оформлять годовую подписку на KFC за неделю до зарплаты! Где-то прочитали, что в этом году самым красивым словом было признано турецкое "Yakamoz", которое можно перевести как "отражение луны на водной глади". Пфф, думаем, что все согласятся, что самое красивое слово - это ЗАРПЛАТА. Ну что ж, зато теперь можете звать нас "агентами 007" - 0 соображалки, 0 сожалений, 7 евро на карточке.

А сколько у вас осталось до зарплаты?