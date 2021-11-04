Планируют отказаться от монет в один и два цента; альтернатива - цифровой евро

Об отказе от монет в один и два цента разговоры идут с 2019 года. По данным Банка Латвии, в 2019 году большая часть общества хотела оставить в обороте монеты данного номинала, однако в этом году опрос показал совсем другую картину.

"С момента введения евро прошло 30 лет. Была инфляция, стоимость евро уменьшилась. Сейчас за один евроцент нельзя купить даже спички.

В то же время центробанки тратят все больше ресурсов, чтобы отчеканить эти мелкие монеты, таким образом и в наши дни, когда все громче говорят о вызовах климатических изменений, тратится все больше ресурсов на что-то, чего в принципе могло бы и не быть", - заявил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

В Финляндии, Ирландии и Бельгии монеты в один и два цента уже не встретить. Одним из решений может быть округление цен. "Это означает, что теоретически монеты в один и два цента останутся, однако цены будут образованы так, чтобы было удобно рассчитываться на кассе. Общий чек будет заканчиваться на пятерку или на ноль. Таким образом, эти монеты перестанут быть нужными естественным путем, что позволит естественным путем постепенно от них отказаться", - отметил Силакалнс.

"Экономические подсчеты свидетельствуют, что особого смысла в них нет. Это не означает, что цены должны быть немедленно округлены в большую или меньшую сторону, поскольку они могут сохраниться в электронном виде, но также очевиден сам факт того, что они накапливаются и являются сложными и дорогостоящими для оборота. Поэтому важнее то, что это нельзя сделать из-за восприятия и позиции общества", - признал Дайнис Гашпуйтис, экономист банка SEB.

За переход на виртуальные расчеты говорят данные: 70% платежей в неделю среднестатистический житель Латвии осуществляет удаленно.

В 2019 году центробанки еврозоны выпустили в оборот банкнот на 1,25 триллиона и монет на 29 миллиардов евро. Десять лет назад банкнот и монет производилось меньше. Однако представитель Swedbank Янис Кропс по статистике видит другую тенденцию, отмечая, что во время Covid-19 люди из-за гигиены и большей доступности расчета в интернет-магазинах меньше используют наличность.

Банк Латвии, основываясь на торговцах, банках, инкассационных предприятиях и госструктурах, сделал обобщение того, насколько сами участники рынка готовы дискутировать об отказе от минимальной номинальной ценности. "Вывод таков, что недавно была осуществлена реформа кассовых аппаратов, а это потребует дополнительных расходов, которые торговцы сейчас не хотят на себя брать, таким образом, они лучше подождали бы, пока это не станет актуальным на уровне Европы", - отметил Янис Силакалнс.

На уровне стран Балтии ближе всех к этому плану была Эстония, но после столкновения с Covid-19 приоритеты изменились, Литва же, наоборот, сейчас начала продвигать эти планы, а Латвия еще подождет, посмотрит, что получится у Литвы. Так как иногда возникают дискуссии о новых способах расчета, Банк Латвии планирует ввести к наличным и безналичным деньгам третьего игрока - цифровой евро.

"Мы привыкли к расчетным картам и перечислениям - это цифровые деньги, безналичные деньги, однако здесь есть посредник. Это - коммерческие банки.

Эти коммерческие банки действуют в качестве управляющих деньгами. Они - те, кто доставляет продукт людям. Однако новая идея в том, что у центробанков могут быть свои безналичные деньги, без этого посредника, конечно, не обрушая банковскую систему", - сказал Силакалнс.

Несмотря на то, что будущее цифрового евро и многие вещи еще не ясны, коммерческие банки отмечают, что цифровой евро может повлиять на работу банков.