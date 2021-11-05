Пт, 5.11.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Кариньш на следующей неделе встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель

Кришьянис Кариньш. ФОТО: AP Photo/Olivier Matthys, Pool

В среду, 10 ноября, премьер-министр Кришьянис Кариньш отправится в Берлин, чтобы встретиться в рамках прощального визита с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая заканчивает свою работу на посту руководителя правительства, сообщили в бюро премьер-министра.

В ходе визита также запланированы встречи с другими высокопоставленными должностными лицами Германии для обсуждения актуальных вопросов Европейского Союза (ЕС), международных и двусторонних латвийско-германских вопросов.

Во время визита будут соблюдены строгие требования эпидемиологической безопасности.

Уже сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вечером 26 октября вручил канцлеру Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании полномочий канцлера. 

Теперь, до того как по итогам недавно прошедших выборов будет официально сформировано новое правительство, Меркель будет руководить страной в качестве исполняющей обязанности.

Она пробыла на этом посту 15 лет и 338 дней.


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