Яркий макияж, больше 20 татуировок и много подписчиков. В женском теннисе появилась новая звезда из Румынии

Знакомьтесь: румынка Андрея Присэкариу.

Ей 21 год, и она никогда не входила в топ-300 лучших теннисисток планеты. Резюме у этой девушки пока довольно скромное - четыре титула ITF в одиночке и семь в паре.

Совсем недавно она провела первый в карьере матч на уровне основного тура, но в 1/16 финала Transylvania Open уступила украинке Лесе Цуренко. Затем румынка отправилась на турнир в Пярну, где в квалификационном этапе обыграла латвийскую теннисистку Анну Озерову, после чего вновь на стадии 1/16 финала уступила представительнице Туниса Пемре Озген.

Вы спросите - и чем же примечательна эта румынка? Во-первых, своими соцсетями. Андрея зарегистрировалась в Twitter лишь в сентябре, а у неё уже больше 20 тысяч подписчиков. В Instagram пока скромнее - 15,6 тысячи.

Да, цифры не поражают сознание, но это всё равно много. Для сравнения: у второй ракетки мира Арины Соболенко в Twitter ненамного больше - 30 тысяч. Откуда такие цифры у мало кому известной румынки? Скорее всего, дело в имидже теннисистки.

Например, вот эту фотографию Андрея опубликовала у себя в Twitter в конце октября. Под ней почти 80 тысяч лайков.

Это больше, чем практически под любым постом японки Наоми Осаки, у которой в этой соцсети больше миллиона подписчиков.

Имидж Андреи строится на нескольких компонентах, главным из которых, пожалуй, являются татуировки, которых на теле румынки больше 20. Среди татуировок теннисистки можно найти изображение волка (любимое животное румынки); тату, посвящённое бабушке, которая умерла в 2013 году; на затылке - змейка; на лодыжках - звёздочки.

Яркий макияж теннисистки заслуживает отдельного упоминания. "На корте я много кричу, у меня есть ощущение, что я воюю как викинг. Они мне вообще очень нравятся, нравится их культура. Она стоит за моим макияжем", - приводит слова Присэкариу Sports.ru.

Необычный образ Андреи дополняют укороченные топы и хвостики. Она часто играет с одним, но особенно эффектно смотрится с двумя.

"Я ничего не делаю специально, я делаю то, что для меня естественно. Теперь мне нужно улучшать игру, чтобы не оставаться "знаменитой" только благодаря внешности", - здраво рассуждала Андрея во время прямого эфира в своём Instagram.