В ходе дискуссии, организованной Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM), руководство края заявило, что нелегко убедить квалифицированных специалистов занять ответственные должности в муниципальных учреждениях, если неизвестно, что с ними будет после следующих муниципальных выборов.

Одна из дискуссий, организованных VARAM в октябре, прошла в Валмиерском крае, где город и край уже объединились. Председатель самоуправления Валмиерского края Янис Байкс сказал: "Нельзя жить в одном самоуправлении, а работать в другом. Чтобы территория успешно развивалась, она должна быть под одной крышей".

Правда, в Валмиере проживает 24 868 человек, что даже немного меньше, чем в бывшем Валмиерском крае, а в Южнокурземском крае проживает около 33 000 жителей, при том, что в Лиепае - более 67 000.