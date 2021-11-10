Ср, 10.11.2021
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр
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Нельзя жить в одном самоуправлении, а работать в другом?

Лиепая. Иллюстративное фото ФОТО: TVNET

Город государственного значения Валмиера уже объединился с сельскими районами, а самоуправления Южнокурземского края и Лиепаи объединяться не согласны. Неуверенность в будущем затрудняет формирование административной структуры нового Южнокурземского края, сообщает Latvijas avīze.

В ходе дискуссии, организованной Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM), руководство края заявило, что нелегко убедить квалифицированных специалистов занять ответственные должности в муниципальных учреждениях, если неизвестно, что с ними будет после следующих муниципальных выборов.

Одна из дискуссий, организованных VARAM в октябре, прошла в Валмиерском крае, где город и край уже объединились. Председатель самоуправления Валмиерского края Янис Байкс сказал: "Нельзя жить в одном самоуправлении, а работать в другом. Чтобы территория успешно развивалась, она должна быть под одной крышей".

Правда, в Валмиере проживает 24 868 человек, что даже немного меньше, чем в бывшем Валмиерском крае, а в Южнокурземском крае проживает около 33 000 жителей, при том, что в Лиепае - более 67 000.

Валмиера была частью бывшего района, а Лиепая как город республиканского значения (тогда их было всего семь) исторически никогда не была вместе с сельскими территориями.


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