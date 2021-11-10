Меркель обратилась к Путину с призывом положить конец миграционному кризису

"Она подчеркнула бесчеловечную и неприемлемую инструментализацию мигрантов белорусским режимом и попросила Путина использовать свое влияние", - написал Зейберт в Twitter.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "неприемлемыми" заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Путин является настоящим куратором миграционного кризиса Беларуси. По его словам, Москва внимательно следит за ситуацией и видит признаки надвигающейся гуманитарной катастрофы.

Москва не видит в этой ситуации военных рисков для России, добавил Песков, но оставил без ответа вопрос о том, планируются ли какие-либо военные действия в этой связи.

Европейский союз обвинил минский режим в попытке таким образом отомстить ЕС за поддержку белорусской оппозиции и санкции против Беларуси, введенные в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.

В понедельник НАТО осудило Беларусь за тактическое использование мигрантов для оказания давления на ЕС, заявив, что альянс обеспокоен эскалацией на границе.

В понедельник сотни мигрантов из Беларуси пытались проникнуть на территорию Польши. Это была первая попытка мигрантов массово пересечь польскую границу, которая была отражена.