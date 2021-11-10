Меркель обратилась к Путину с призывом положить конец миграционному кризису

"Она подчеркнула бесчеловечную и неприемлемую инструментализацию мигрантов белорусским режимом и попросила Путина использовать свое влияние", - написал Зейберт в Twitter.
Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "неприемлемыми" заявления премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Путин является настоящим куратором миграционного кризиса Беларуси. По его словам, Москва внимательно следит за ситуацией и видит признаки надвигающейся гуманитарной катастрофы.
Москва не видит в этой ситуации военных рисков для России, добавил Песков, но оставил без ответа вопрос о том, планируются ли какие-либо военные действия в этой связи.
Европейский союз обвинил минский режим в попытке таким образом отомстить ЕС за поддержку белорусской оппозиции и санкции против Беларуси, введенные в ответ на жестокое подавление протестов в прошлом году.
В понедельник НАТО осудило Беларусь за тактическое использование мигрантов для оказания давления на ЕС, заявив, что альянс обеспокоен эскалацией на границе.
В понедельник сотни мигрантов из Беларуси пытались проникнуть на территорию Польши. Это была первая попытка мигрантов массово пересечь польскую границу, которая была отражена.
Во вторник вечером польское информационное агентство PAP сообщило, что двум большим группам мигрантов, тем не менее, удалось прорваться в Польшу из Беларуси. Все нелегальные иммигранты были задержаны и возвращены на белорусскую сторону, заявил в среду утром министр обороны Польши.