Две группы мигрантов сломали ограждения и прорвались в Польшу из Беларуси

По данным издания, несколько десятков мигрантов сломали пограничные ограждения на границе в районе населенных пунктов Беловеж и Крынки. Некоторых мигрантов уже удалось задержать и вернуть на белорусскую сторону, остальные все еще разыскиваются.

Пограничный комитет Беларуси дал свое сообщение: по их словам, в лагере беженцев на границе обнаружены четверо курдских беженцев с многочисленными следами травм. Как они рассказали, они были задержаны на территории Польши, где собирались просить убежища.

Кризис на границе Беларуси и стран ЕС вступил в острую фазу 8 ноября, когда у границы Беларуси и Польши собрались около четырех тысяч мигрантов. Некоторые из них пытались прорваться на территорию Польшу, ломая пограничные заграждения, что потом попасть в Германию. Президент страны Анджей Дуда 9 ноября сказал, что спецслужбы Беларуси сами направляли мигрантов, чтобы те атаковали границу между странами.