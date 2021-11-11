Меркель и Путин снова обсудили ситуацию в Беларуси

Путин и Меркель продолжили обсуждать ситуацию на границах Беларуси со странами Евросоюза и отметили, что важно скорее урегулировать возникший миграционный кризис.

Путин высказался за восстановление контактов между государствами ЕС и Беларусью для решения этой проблемы.

В правительстве ФРГ, в свою очередь, сообщили, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации на белорусско-польской границе. "Канцлер подчеркнула, что это произошло по вине белорусского режима, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", - сказано в сообщении немецкого правительства.

10 ноября по инициативе Германии состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Ангелой Меркель. Во время беседы глава правительства Германии назвала бесчеловечным то, что власти Беларуси используют мигрантов против ЕС. В ответ Путин предложил обсудить возникшие проблемы напрямую с Минском. После этого Путин и Меркель договорились продолжить разговор по этой теме.

Вечером во вторник, 9 ноября, польское информационное агентство PAP сообщило, что двум большим группам мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси.

Десятки мигрантов снесли пограничный забор возле сел Кринку и Белосток и перешли границу.

В обоих местах ограждения были снесены с применением силы. Все мигранты были пойманы и возвращены на белорусскую сторону.

Кризис на границе Беларуси и стран ЕС вступил в острую фазу 8 ноября, когда у границы Беларуси и Польши собралось около четырех тысяч мигрантов. Некоторые из них пытались прорваться на территорию Польши, ломая пограничные заграждения, чтобы потом попасть в Германию. Президент страны Анджей Дуда 9 ноября заявил, что спецслужбы Беларуси сами направляли мигрантов, чтобы те атаковали границу между странами.